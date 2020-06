Vom Wanderpaddeln bis zum Wildwasserkajak

Naturfreunde Paddelkompetenz als historische Tradition.

Wien (OTS) - Die Geschichte der Naturfreunde wird nicht nur am Berg, sondern auch im Wasser geschrieben. Und das schon seit den Anfängen des Vereines. Bereits 1948 fand in der Steiermark die erste Internationale Wildwasserwoche statt – 72 Jahre später gibt es sie nach wie vor ohne Unterbrechung. Die Betätigungsbereiche des Referates Kanusport haben sich in den Jahren enorm vervielfacht.

72. Auflage der Internationalen Wildwasserwoche

Die Internationale Wildwasserwoche hat eine stolze 72-jährige Tradition und findet die letzten Jahre immer in Obervellach in Kärnten statt. Ziel ist es, Gleichgesinnte zusammen zu bringen, die gemeinsam paddeln erlernen oder perfektionieren möchten. Das Ausbildungsangebot reicht von Kursen für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene.

Mit den Naturfreunden SICHER am wilden Wasser

1981 wurde das Wildwasserzentrum in Wildalpen eröffnet. Heuer im Jubiläumsjahr ist der Start für Umgestaltungen und Erweiterungen des Areals an der malerischen Salza. Im nunmehrigen Wildwasser-Kompetenzzentrum können Anfänger Einsteigerkurse im Wildwasser absolvieren und auch Profis kommen auf anspruchsvollsten Gebirgsflüssen auf ihre Kosten. Die Naturfreunde vermitteln in ihrem Kompetenzzentrum Risikokompetenz im und am Wasser.

Die Ausbildung zu Vereinsguides und ÜbungsleiterInnen ist eine der Kernaufgaben der Naturfreunde. Nur so kann das Programm für und von Ehrenamtlichen umgesetzt werden. Deshalb setzt das Referat Kanusport auf die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Mit der Ausbildungsreihe Kajakkids wird früh gestartet jungen Menschen die Faszination am Wasser zu zeigen. Erst sind die Jugendlichen am Flachwasser an der Alten Donau in Wien, auf der Mur in Graz oder am oberösterreichischen Attersee unterwegs und lernen Grundkompetenzen des Paddelsports. Im zweiten Schritt finden sie sich bereits in Wildalpen wieder und lernen schrittweise die wilden Wasser der Salza kennen.

Guiding von der Thaya bis zum Yukon

Zum Jubiläum der Naturfreunde haben sich einige Paddelgruppen entschlossen, sich mit ihren Wanderbooten von Wien nach Hainburg aufzumachen und auf der Donau durch den Nationalpark Donauauen zu paddeln. Solche Guidingtouren bieten die Naturfreunde über das Jahr regelmäßig und auch Weltweit an. Wie zum Beispiel auch Touren im Seekajak durch skandinavische Fjordlandschaften. Professionelle Guides begleiten die Abenteuerlustigen auf ihren Mehrtagesunternehmungen am Wasser.

