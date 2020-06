ELITE 2/2020 – WAS FÜR EIN TANZ

Voilà: Die neue Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Hedonisten, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind.

Coverstory: Alles Walzer – was für ein Tanz um den Opernball und seine Organisatorinnen.

elite bringt exklusiv eine Umfrage, welche Performance die fünf bisherigen Opernball-Ladys Christl Gräfin Schönfeldt, Lotte Tobisch-Labotýn, Elisabeth Gürtler-Mauthner, Desirée Treichl-Stürgkh sowie Maria Großbauer hingelegt haben (repräsentativ österreichweit von Triconsult erhoben). Und eine – detto für die Haute volée repräsentative – Umfrage unter heimischen Prominenten, ob sie künftig eine Opernball-Lady wollen. Oder ob sie sich mit einem Personenkomitee, wie dies dem neue Staatsoperndirektor Bogdan Roščić vorschwebt, abfinden wollen. 43 Prominente haben gesamt und im Geheimen abgestimmt: 54,5 Prozent sind dafür, weiterhin eine Opernball-Lady als Gastgeberin zu küren. Gegen eine Opernball-Lady sind nur 16,28 Prozent. 30,23 Prozent wollten keine Meinung zur Opernball-Lady äußern (wohl auch, um es sich mit Roščić nicht zu verscherzen). Roščić ist damit mit seinem Personenkomitee auf dem Holzweg. Zumindest ist das die mehrheitliche Meinung der heimischen Prominenz.

Weiters lesen Sie auf 126 Seiten:

Im Interview: Teufelsgeiger Yury Revich +++ 26 Luxus-Uhren ticken in elite um die Wette +++ Verborgene Schätze: Worauf man beim Altgold-Verkauf achten muss +++ Making-of: Was Handwerkskunst kann +++ Strand-Mode: Das sind die Hingucker des Sommers 2020 +++ Glänzende Zeiten: 26 Luxus Uhren im Vergleich +++ Wieder fit ohne OP und Spritzen +++ Kia Gerber: die Tochter von Cindy Crawford räumt einen Modeljob nach dem anderen ab +++ Und: So duftet der Sommer.

Editorial

Darf man „Shopping Queen“ werden?

Über die kontroversielle Frage, was gerade noch als „politisch korrekt“ durchgeht, lässt sich – ganz besonders dieser Tage – weidlich streiten. Ekaterina Mucha: „Es ging mir – ehrlich gesagt – nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß an diesem Contest. Und – ich bin sehr stolz, dass ich bei Shopping Queen gewonnen habe und „mein“ Österreich repräsentieren durfte.

COVERSTORY

Alles Walzer – was für ein Tanz um den Opernball und seine Organisatorinnen

Der Opernball. Alljährlicher Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens. Damit untrennbar verbunden sind seine Ballmütter. Um zu klären, wie die Österreicher die Opernball-Ladys sehen, hat elite im Zuge einer repräsentativen Umfrage 300 Interviews durchgeführt.

Auktionen

Das Dorotheum in Wien stellt seinen Rang als eines der größten Auktionshäuser Europas auch in Krisenzeiten unter Beweis. In den nächsten Wochen kommen Liebhaber von Schmuck, Angewandter Kunst und historischer Technik auf ihre Kosten.

Mit Herz, Körper, Seele und Kopf

Der russische Stargeiger Yury Revich vollbringt Einmaliges auf seiner Geige. Mit elite spricht das Ausnahmetalent über sein Herzensprojekt, musikalische Vorbilder und seine großen Ziele.

Glänzende Zeiten

Lassen Sie sich von der Welt der Luxus-Uhren inspirieren und entdecken Sie die edelsten und exklusivsten Kreationen der Top-Brands.

Verborgene Schätze

Eine ganze Reihe von Unternehmen beackern den Altgold-Markt. Wie dieses Geschäft funktioniert, worauf die Kunden achten müssen und was man als „faires Angebot“ bezeichnet, erfragte elite für Sie.

Nobel-Manufakturen

Bvlgari, Louis Vuitton, De Grisogono, Chanel, Chopard, Piaget, Tiffany & Co, Vacheron Constantin und Pomellato: elite zu Besuch bei den weltbesten Preziosen-Herstellern.

Strandmode

Ekaterina Mucha hat für Sie die schönsten Strand-Outfits für den heurigen Sommer herausgesucht. Hingucker garantiert!

Pflege

Cremes, Gesichtsmasken, Seren, Ampullen & Co: Mit diesen neuen Luxus-Produkten können Sie ihre Haut wieder einmal richtig ausgiebig verwöhnen.





Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite u.a.:

Feinste Gastlichkeit: Ein Lokalaugenschein bei „Tauroa“, dem Hospitality-Reich der Red Bull-Gruppe. Dort gehen die Uhren anders als sonst irgendwo.

Girl´s best friend: Wie einst schon Marilyn Monroe sang: „Diamonds are a girl´s best friend“. Ihr berühmter Song hat nicht von seiner Aktualität verloren. Was damals schon besungen wurde, erfreut auch heute unsere Herzen. So fängt Bvlgari als Hommage an das Tiersymbol des Hauses die Anziehungskraft der Schlange im Serpenti Ring aus 18-Karat-Weißgold ein. Chopard bringt einen Eisbären-Ring, ebenfalls aus 18-Karat-Weißgold, besetzt mit Diamanten.

Kaia Gerber: Die Tochter von Cindy Crawford räumt einen Modeljob nach dem anderen ab und ist auf den Top-Laufstegen der Welt zu sehen.

Make-Up Trends: Den angesagten Look für heiße Sommertage und laue Abende können Sie ganz einfach selbst kreieren. elite zeigt die Produkte, die Sie dafür benötigen.

Damendüfte: So unvergesslich wie das Gefühl von Sommer selbst, ist immer auch das Parfum, das uns durch die warme Jahreszeit begleitet. Federleicht, wie ein zarter Hauch auf der Haut.

Neu & Edel: elite zeigt Ihnen die neuesten Trends zu Themen wie Wohnen, Food, Make-up, Pflege und Juwelen.

Yachten: Sportboote zeichnen sich nicht nur durch die spezielle Formgebung und hohe Fertigungsqualität aus. elite hat sich bei einer Manufaktur umgesehen und zeigt Ihnen auch gleich wie man die edlen Stücke am besten transportiert.

