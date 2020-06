Juli-Programm von „4GAMECHANGERS Roomservice", die Bühne der österreichischen Kunst- und Kulturszene

KünstlerInnen wie Ingrid Diem, Patiri Patau, Lyn Vysher Trio, Seppi Neubauer, der Willlachen Comedy Club und die Künstler des “Kulturforum Mödling” uvm. im Juli bei Roomservice mit dabei.

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 PULS 4 bietet mit "4GAMECHANGERS Roomservice" KünstlerInnen eine Bühne, auf der sie ihre Inhalte streamen und dafür Tickets verkaufen können. Ausgespielt werden die "Roomservice"-Sessions über die Provider-Plattform 4gamechangers.io im Stream und sind 44 Stunden On Demand verfügbar. Weitere Infos und Tickets unter https://4gamechangers.io/de/m/ueber-roomservice/.

Juli-Programm von "4GAMECHANGERS Roomservice":

1. Juli

19:00 Uhr: Ingrid Diem - “Wie viel Frau darf’s denn sein?”

21:30 Uhr: Patiri Patau - “Patiri Patau”

2. Juli

17:45 Uhr: Christoph Filler & Claudia Goebl, Svenja Kallweit, Karoline Pilcz - “Klassik (er)lebt! – „An die Freude" | Kulturforum Mödling”

3. Juli

21:00 Uhr: Lyn Vysher Trio (Martin Matzinger) - “Lyn Vysher Trio”

4. Juli

20:00 Uhr: Christa Biedermann - Special "only for you" von "Dahamien"

7. Juli

19:00 Uhr: Martin Klein - “Martin Klein”

10. Juli

19:00 Uhr: Mike Dee (Michael Dirnberger) - “Austropop und Schlagerevent mit Mike Dee”

16. Juli

20:00 Uhr: Markos Sotiris Mühlschlegel-Triantafyllou Media Innovation Orchestra feat. Technochor - “MIO - Röyksopp - Sordid Affaire”

18. Juli

21:00 Uhr: Marlyn & Stern - “Marlyn & Stern”

23. Juli

20:00 Uhr: Willlachen Comedy Club (Markos Sotiris Mühlschlegel-Triantafyllou) - “Live Stream - Prominentenzimmer 3.0”

24. Juli

17:45 Uhr: Christoph Filler & Matthias Lademann - “Klassik (er)lebt! – „Beethoven trifft Schumann"”

25. Juli

09:00 Uhr: Hans-Jörg Gaugelhofer & Co - “Die Zauberflöte (Kinderoper)”

20:00 Uhr: René Rumpold - “René Rumpold singt Pop-Diven"

30. Juli

20:00 Uhr: Seppi Neubauer - “money, money, Monkey”

31. Juli

19:30 Uhr: Herbert Steinböck & Gerold Rudle - “Kipferl forever”

Unter 4gamechangers @ prosiebensat1puls4.com können sich KünstlerInnen melden, wenn sie bei "Roomservice" dabei sein wollen.

