INVESTER United Benefits entwickelt neues Wohnbauprojekt in Wien Simmering

Invester strukturiert Ankauf des Grundstücks in der Rudolf-Simon-Gasse in Wien Simmering und zeichnet für die gesamte Projektentwicklung verantwortlich.

Wir freuen uns sehr, diesen Kauf strukturiert zu haben und somit die Weichen für eine moderne Projektentwicklung in einer sehr beliebten Assetklasse gestellt zu haben. Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH

Wien (OTS) - Auf dem Grundstück in der Rudolf-Simon-Gasse 3-5 in Wien Simmering soll bis Ende 2022 ein moderner Wohnbau sowie 25 PKW-Stellplätze entstehen. Käufer der Liegenschaft ist eine Wiener Investorengruppe. Entwickelt wird das Wohnprojekt vom Immobilienentwickler INVESTER United Benefits, welcher auch bereits die Transaktion durchgeführt hat.



Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH: „Wir freuen uns sehr, diesen Kauf strukturiert zu haben und somit die Weichen für eine moderne Projektentwicklung in einer sehr beliebten Assetklasse gestellt zu haben.“



Aufstrebende Lage mit guter Infrastruktur

Das derzeit in der Vorentwurfsphase befindliche Projekt wird über sehr gut geschnittene und familientaugliche Grundrisse verfügen und sich bestmöglich in die Umgebung integrieren. Der Bezirk Simmering verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit vielen Grün- und Freiflächen. Das Projekt vereint auf der einen Seite eine ruhige Wohnlage, ist aber andererseits sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. So erreicht man mit der Schnellbahn, den zentrumsnahen Knotenpunkt Wien-Mitte in knapp 15 Minuten. Auch die sehr gute Nahversorgung zeichnet den Standort aus.



Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

Rückfragen & Kontakt:

INVESTER United Benefits GmbH

Julia Nalepka, BA

Marketing & Communications

Tel.: +43 1 512 05 33 218

E-Mail: j.nalepka @ invester.at