Presseeinladung: Digital Innovation Hubs - Start der zweiten Ausschreibung und Präsentation DIH West

Einladung zum Pressegespräch mit BMin Margarete Schramböck

Innsbruck (OTS) - Digital Innovation Hubs (DIH) sind Kompetenznetzwerke, die heimische KMU bei ihren Digitalisierungsbestrebungen unterstützen. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) fördert mit dem Programm, das von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) abgewickelt wird, kleine und mittlere Betriebe bei der erfolgreichen digitalen Transformation. Anlässlich des Starts der zweiten Ausschreibung und zur Präsentation des DIH West, der Westösterreichs KMU mit Standorten in Dornbirn, Innsbruck, Kufstein und Salzburg den Zugang zum Know-how der Forschungseinrichtungen erleichtert, laden wir zu einem Pressegespräch mit folgenden Gesprächspartnerinnen:

Dr. Margarete SCHRAMBÖCK , Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort KR Patrizia ZOLLER-FRISCHAUF , Tiroler Landesrätin für Wirtschaft und Digitalisierung

, Tiroler Landesrätin für Wirtschaft und Digitalisierung Prof. Dr. Ruth BREU, Universität Innsbruck, wissenschaftliche Leiterin DIH West



Begrüßung und Einleitung: Prof. Dr. Tilmann MÄRK, Rektor der Universität Innsbruck

Weiter anwesend sind die Vertreter der Partnerorganisationen: Mag. Walter HAAS (ITG - Innovationsservice für Salzburg), Dr. Joachim HEINZL (WISTO), Dr. Marcus HOFER (Standortagentur Tirol)

Für alle, die nicht persönlich teilnehmen können, wird das Pressegespräch live im Internet übertragen. Fragen können während der Übertragung in einem Chat gestellt werden. Melden Sie sich bitte bis Freitag, 3. Juli, 17.00 Uhr via E-Mail unter presse @ standort-tirol.at für die Übertragung an. Sie erhalten dann die Zugangsdaten zum Livestream.

Der Digital Innovation Hub West wird im Rahmen des FFG-Programms „Digital Innovation Hubs in Österreich“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung sowie von den Ländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg gefördert.

Datum: 06.07.2020, 09:30 Uhr

Ort: ICT-Technologiepark, Seminarräume 1 + 2

Technikerstraße 21a, 6020 Innsbruck, Österreich

