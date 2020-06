Neuer Niederlassungsleiter für Aon Austria in Tirol

Aon in Österreich besetzt die Leitung der Tiroler Niederlassung neu: Werner Sponring übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Standortes in Innsbruck.

Wien/Innsbruck (OTS) - Aon plc, ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen, ernennt Werner Sponring als neuen Niederlassungsleiter Innsbruck. Damit trägt Sponring die alleinige Verantwortung für den Standort.

Werner Sponring bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung im Produkt- und Schadenmanagement für sämtliche Versicherungssparten ein und leitet seit 2014 das Produktmanagement bei Aon für ganz Österreich. Durch diese exzellente Fachexpertise ist die inhaltliche Weiterentwicklung und vertriebliche Expansion von Aon in Tirol gewährleistet.

Seine bisherige Tätigkeit als Produktmanager wird Herr Sponring, bis eine geeignete Nachfolge bestimmt ist, in Doppelfunktion weiterhin wahrnehmen.

In seiner neuen Funktion löst er die bisherige Niederlassungsleiterin, Frau Ursula Hintringer ab. Frau Hintringer hat die Niederlassung Tirol über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich geführt und den Standort geprägt.

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Pfneiszl, +43 5 7800 - 215, eveline.pfneiszl @ aon-austria.at