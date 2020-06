Ströck feiert 50. Geburtstag mit neuer Feierabend-Bäckerei und Bio-Wiederbrot

Kulinarische Erfolgsgeschichte findet ihre Fortsetzung in der Wiener Innenstadt mit der zweiten „Ströck-Feierabend-Bäckerei“. Neues „Bio-Wiederbrot“ für nachhaltigen Genuss.

Wien (OTS/LCG) - Traditionelles Handwerk und Liebe zum Produkt standen im Vordergrund, als Johann Ströck 1970 seine erste Backstube in der Langobardenstraße in Wien Donaustadt eröffnete. Daran hat sich auch heute, 50 Jahre später, nichts geändert. Das Familienunternehmen ist auf 74 Filialen und 1.600 Mitarbeiter angewachsen. Zum runden Geburtstag schenkt sich die Traditionsbäckerei nun eine zweite „Ströck-Feierabend-Bäckerei“ auf der Rotenturmstraße 6, die die Handwerkskunst in die Wiener Innenstadt bringt. Bereits vor sechs Jahren eröffnete der „Ströck-Feierabend“ auf der Landstraßer Hauptstraße als Restaurant mit angeschlossener Bäckerei. In den „Ströck-Feierabend-Bäckereien“ können sich die Gäste von früh bis spät auf spezielle und teils seltene Getreidesorten, einen hohen Bioanteil, ehrliche Handarbeit und Sauerteigbrote mit bis zu 48 Stunden Teigruhe freuen.

„Eine zweite ‚Ströck-Feierabend-Bäckerei‘ ist für uns das beste Geburtstagsgeschenk. Nach 50 Jahren bauen wir auf unserer Geschichte auf und gehen den nächsten Schritt mit unserem neuen ‚Bio-Wiederbrot‘ in eine nachhaltige und ressourcenschonende Zukunft“ , sagt Bäckermeister Gerhard Ströck.

„Mit der zweiten ‚Ströck-Feierabend-Bäckerei‘ haben wir uns bewusst Zeit gelassen. Wie beim Getreideanbau und Brotbacken. Unser Jubiläum ist der richtige Moment, um den nächsten Standort für unsere Gäste zu öffnen“ , ergänzt Bäckermeister Philipp Ströck.

Gelebte Nachhaltigkeit: Premiere für das „Bio-Wiederbrot“

Erstmals können sich Gäste auch das neue „Bio-Wiederbrot“ schmecken lassen, das es vorerst exklusiv in den beiden „Ströck-Feierabend-Bäckereien“ geben wird. Zu einem Drittel wird dazu „Bio-Roggen-Pur“-Brot aus der Überproduktion des Vortags verwendet, wodurch weniger wertvolle Lebensmittel entsorgt werden müssen. Das Resultat ist ein besonders schmackhaftes Brot mit saftiger Krume und sehr viel Röstaroma, das auch nach Tagen noch saftig und frisch schmeckt. Bäcker und Produktentwickler Pierre Reboul hat mehrere Monate am Rezept für das innovative Bio-Brot gearbeitet, um aus Alt Neu zu machen.

Weitere Informationen zum „Bio-Wiederbrot“ finden Sie auf https://stroeck.at/wiederbrot.

„Ströck-Feierabend-Bäckerei“ serviert täglich Genuss rund ums Brot

Die neue „Ströck-Feierabend-Bäckerei“ ist täglich ab 7.00 Uhr geöffnet; an Wochentagen bis 20.00 Uhr, an Feiertagen und am Wochenende bis 18 Uhr. Weitere Informationen auf http://www.stroeck-feierabend.at.

