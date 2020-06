EINLADUNG zur Pressekonferenz: IG Windkraft mit neuer Führung

Neuer Obmann wird am Montag, 6.7.2020, der Presse präsentiert

St. Pölten (OTS) - Für 15 Jahre wurden die Geschicke der IG Windkraft wesentlich durch den Obmann Martin Steininger mitbestimmt. Diese Woche bei der Generalversammlung der IG Windkraft wird er seine Tätigkeit als Obmann bei der IG Windkraft zurücklegen und das Staffelholz seinem Nachfolger übergegeben. „Die Branche ist unserem scheidenden Obmann zu großem Dank verpflichtet, hat Martin Steininger doch die Windbranche nicht nur die letzten 15 Jahre, sondern seit Beginn an entscheidend mitgeprägt“, so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Mit einem klaren Blick in die Zukunft

Der neu gewählte Obmann kommt in einer Phase, in der die Weichen für die Windkraft in Österreich für zumindest die nächsten 10 Jahre gestellt werden. Bei der Pressekonferenz wird die IG Windkraft den frisch gewählten Obmann präsentieren und die nötigen Schritte der Energiewende in Österreich darlegen.

Pressekonferenz: IG Windkraft mit neuer Führung

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



Martin Steininger

Geschäftsführer der Windkraft Simonsfeld und derzeitiger Obmann der IG Windkraft

Neu gewählter Obmann der IG Windkraft

Stefan Moidl

Geschäftsführer der IG Windkraft

Datum: 06.07.2020, 10:00 Uhr

Ort: Café Heuer Am Karlsplatz

Treitlstrasse 2, 1040 Wien, Österreich

