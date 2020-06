Steiermark-Wahlen – Deutsch gratuliert steirischer SPÖ zu gutem Wahlergebnis – SPÖ-Aufschwung in vielen Städten besonders erfreulich

Dank an SPÖ Steiermark für beherzten und engagierten Wahlkampf, der coronabedingt kein leichter war – „Sensationelle Resultate u.a. in Zeltweg, Knittelfeld, Bruck an der Mur“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Sonntag, der SPÖ Steiermark zum guten Wahlergebnis bei den heutigen Gemeinderatswahlen gratuliert. „Ich gratuliere der SPÖ Steiermark, der es mit großem Einsatz und trotz der wegen Corona schwierigen Bedingungen gelungen ist, ein Plus zu erzielen und in vielen Städten dazuzugewinnen“, sagte Deutsch. Besonders erfreulich sei der „SPÖ-Aufschwung in vielen Städten, wo die SPÖ stark zugelegt und die Absolute geholt beziehungsweise ausgebaut hat“, betonte Deutsch mit Blick auf die Ergebnisse etwa in Fohnsdorf, Voitsberg, Weiz, Zeltweg, Knittelfeld und Bruck an der Mur sowie das starke Abschneiden der SPÖ zum Beispiel in Mürzzuschlag, Gratkorn und Turnau. ****

„Der Wahlkampf stand wegen Corona unter ganz besonderen Vorzeichen und war kein leichter, umso mehr bedanke ich mich bei der steirischen SPÖ, bei allen BürgermeisterInnen und SpitzenkandidatInnen für den beherzten und engagierten Einsatz“, sagte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/