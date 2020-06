„Kultur beim Winzer“ - Niederösterreichs Winzer bieten im Sommer ein abwechslungsreiches Kulturprogramm

LH Mikl-Leitner/LR Danninger: Prominent besetzte Kulturveranstaltungen, bei denen Wein- und Kunstgenuss verbunden wird

St. Pölten (OTS/NLK) - Niederösterreichs Tourismus, die Kultur und der Weinbau stehen derzeit vor denselben großen Herausforderungen, um wieder in Schwung zu kommen. Dabei werden sie vom Land Niederösterreich bestmöglich unterstützt. So wurde kurzerhand das Projekt „Kultur beim Winzer“ initiiert. Vom 17. Juli bis 20. September 2020 finden bei 32 Winzern in ganz Niederösterreich prominent besetzte Kulturveranstaltungen statt, bei denen die Gäste Wein- und Kunstgenuss miteinander verbinden können.

„Mit diesem Projekt gelingt es uns drei für uns ganz wichtige Bereiche, nämlich die Kultur, den Tourismus und den Weinbau miteinander zu verbinden und zu unterstützen. Und dies auf eine ganz besonders anspruchs- und genussvolle Weise. 32 Winzerinnen und Winzer aus ganz Niederösterreich öffnen in den Monaten Juli bis September ihre Weingüter für ein sehr vielfältiges, literarisches und prominent besetztes Kulturprogramm“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Unser Ziel ist es, die Kombination aus Wein, Genuss und künstlerischer Darbietung für unsere Gäste wieder uneingeschränkt erlebbar zu machen. Und wo gelingt dies besser, als bei unseren vielen großartigen niederösterreichischen Weingütern und Heurigen. Winzerinnen und Winzer aus allen Weinbauregionen Niederösterreichs haben dafür attraktive, kulturaffine Packages geschnürt“, fügt Tourismuslandesrat Jochen Danninger hinzu.

„Wein kann in Niederösterreich nicht nur verkostet, sondern auch kulturell erlebt werden. Diese Verbindung zwischen Wein und Kultur sehen wir als Teil der österreichischen Identität und wollen wir mit der neuen Veranstaltungsreihe ‚Kultur beim Winzer‘ in den Mittelpunkt stellen. Unsere Winzerinnen und Winzer bieten ein genussvolles Programm, dass Wein- sowie Kulturliebhaber gleichermaßen erfreuen wird“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

32 Winzer aus allen acht niederösterreichischen Weinbaugebieten – Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Weinviertel, Wagram, Thermenregion und Carnuntum – hätten sich zusammen getan, um gemeinsam mit der Kultur die unglaubliche Vielfalt des Landes einen Sommer lang zu präsentieren. Die ideale Bühne dafür bieten ihre Weingüter bzw. Heurigenbetriebe, denn sie seien authentisch und stünden für Regionalität, Originalität und Qualität.

Die facettenreiche Sängerin Tini Kainrath stehe wohl am besten für die musikalische Bandbreite des Programms. Kainrath eröffnet den Veranstaltungsreigen mit Wienerliedern, sie tritt aber auch mit südamerikanischen Rhythmen auf und singt Jazz und Blues. Freunde von experimenteller Musik kommen bei einem Solokonzert des Gitarristen Karl Ritter oder bei einer literarisch-musikalischen Klanginstallation von Hannes Raffaseder auf ihre Rechnung. Mit Andrea Winkler, Richard Schuberth und Thomas Sautner, der Bestsellerautorin Eva Rossmann, der für ihre Hörspiele mehrfach ausgezeichneten Magda Wojtzuck sowie den beiden Publikumspreisträgerinnen beim Ingeborg Bachmannpreis Gertraud Klemm und Cornelia Travnicek werden gleich mehrere Lesungen namhafter niederösterreichischer Autoren geboten. Sowohl als Kabarettist als auch als profunder Weinkenner wird Thomas Maurer gleich dreimal bei Winzern am Wagram, in der Wachau und im Weinviertel in Erscheinung treten und zwischen den zu verkostenden Weine aus seinen Texten und Zeitungsglossen vorlesen.

Das detaillierte Programm ist online unter www.niederoesterreich.at/kultur-beim-winzer zu finden.

