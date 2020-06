FPÖ-Darmann: ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner gefährdet die österreichische Sicherheit!

Tanner agiert wie „abgezogene Handgranate“ und muss gestoppt werden – FPÖ fordert Erhalt und Ausbau der Kasernen-Infrastruktur

Klagenfurt (OTS) - Empört reagiert der Kärntner FPÖ-Chef und stv. FPÖ-Bundesparteiobmann Mag. Gernot Darmann auf die heutigen Aussagen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Entgegen ihrer Zusagen in der ZIB2 von Donnerstag, dass alle Kasernen in Österreich erhalten werden, kündigte sie heute den Wegfall von Kasernen in Kärnten an. „Kärnten darf nicht Opfer von ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner werden. Sie ist mit ihrem Amt völlig überfordert und agiert wie eine abgezogene Handgranate. Bundeskanzler Sebastian Kurz trägt die alleinige Verantwortung für diese desaströse Verteidigungsministerin und muss daher für ihre umgehende Ablöse sorgen und die ÖVP-Pläne zur Demontage des Österreichischen Bundesheeres sofort stoppen“, erklärt Darmann.

Die FPÖ fordert den Erhalt und den Ausbau der Kasernen-Infrastruktur in Kärnten. „Für Kärnten wäre gerade das Gegenteil der ÖVP-Schließungspläne für unser Kasernen notwendig. Nach Jahren der Verweigerung durch die ÖVP-Finanzminister müssen endlich die notwendigen Mittel für Investitionen in das Bundesheer freigegeben werden“, so Darmann

„Tanner toppt mit ihrem bewussten Zerstören des Bundesheeres auch noch jede Schandtag des ehemaligen SPÖ-Verteidigungsministers Norbert Darabos. Das Österreichische Bundesheer ist mit allen überantworteten Aufgaben eine unverzichtbare Säule unserer Bundesverfassung. Daher muss es dringend gestärkt werden, statt zum Opfer der unfassbaren türkisen Zerschlagungspläne zu werden“, betont der stv. FPÖ-Bundesparteiobmann.

Darmann kündigt auch eine Initiative der FPÖ im Kärntner Landtag zum Erhalt der Kasernen-Infrastruktur in Kärnten und gegen einen Personalabbau beim Bundesheer an.

