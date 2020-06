Bundesheer - Deutsch ad Tanner: Verunsicherungsministerin kennt ihre eigenen Pläne nicht

Tanner spricht sich mit niemandem über Heeresreformpläne ab, lässt Länder völlig im Unklaren

Wien (OTS/SK) - Zum heutigen Interview mit Verteidigungsministerin Tanner im Ö1-„Mittagsjournal“ sowie einigen Tageszeitungen sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Tanner macht alles falsch, was man als Ministerin nur falsch machen kann. Sie verstrickt sich permanent in Widersprüche und absolviert bizarre Medienauftritte. Dass Tanner die Auflassung und den Verkauf von Kasernen in der ZiB2 am Donnerstag noch ausgeschlossen hatte und nun, nur zwei Tage später, die Schließungen auf einmal für möglich hält, sorgt für große Verunsicherung“, so Deutsch am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst, und weiter: „Der Titel Verunsicherungsministerin statt Verteidigungsministerin würde Tanner eher gerecht werden.“ ****



Die ÖVP-Ministerin spreche weder mit den Ländern, die von Kasernenschließungen stark betroffen wären, noch mit dem Bundespräsidenten, der Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, über ihre Heeresreformpläne. „Die schwarze Woche für die Türkisen setzt sich mit Tanners Schlenkerkurs an diesem Wochenende fort“, so Deutsch. Zur Erinnerung: Zuerst mussten wir die herablassenden und teils arroganten Auftritte von Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel vor dem Ibiza-U-Ausschuss miterleben, dann die Festnahme von Kurz-Berater und Wirecard-Chef Braun in Deutschland, gefolgt von Edtstadlers völlig missglückter Rede bei der Shoah-Gedenkstätte, bis hin zu den auswendig gelernten Stehsätzen der Ministerinnen Aschbacher und Raab. „An diese Reihe schließt Ministerin Tanner nun nahtlos an“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/