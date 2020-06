Heinisch-Hosek: Arbeitslosigkeit verhindern - Arbeitszeitverkürzung jetzt!

Pamela Rendi-Wagner geht mit Zukunftsmodell „Verkürzte Vollzeit“ voran

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen jetzt alles tun, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden! SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner geht voran und hat heute ein zukunftweisendes Modell präsentiert, mit dem Österreich gut durch die Krise kommt“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Zusätzlich zu den bestehenden Kurzarbeitsmodellen soll es ein staatlich gefördertes Modell zur Arbeitszeitverkürzung für Unternehmen geben. MitarbeiterInnen, die sich für das Modell entscheiden, würden 94,9 Prozent ihres ursprünglichen Nettogehaltes bei einer auf 80 Prozent reduzierten Arbeitszeit bekommen. Im Vergleich zu bisherigen Kurzarbeitsmodellen bedeutet das eine Lohnerhöhung.

Für die Gleichstellung ergeben sich viele positive Effekte, so Heinisch-Hosek. Es wird für Eltern leichter, Job und Familie zu vereinbaren. Die bezahlte und unbezahlte Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern wird gerechter aufgeteilt. „Es ist ein Einstieg in die verkürzte Vollzeit für alle und damit eine Arbeitszeitrevolution“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) bj

