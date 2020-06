Sommerschule 2020: 60 Prozent der Schüler bereits angemeldet

LR Teschl-Hofmeister/Heuras: In Niederösterreich werden an 90 Standorten rund 3.290 Kinder gefördert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Auswirkungen der Coronakrise müssen auch im Bildungswesen abgefedert werden. So werden diesen Sommer in der Zeit von 24. August bis 4. September an 90 NÖ Standorten jene Schüler, die Bedarf haben und es möchten, eine professionelle und effiziente Unterstützung bekommen. „In Niederösterreich haben sich mit Stand heute bereits rund 3.290 Schülerinnen und Schüler zur Sommerschule angemeldet, das sind fast 60 Prozent der angesprochenen Zielgruppe“, freuen sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras darüber, dass die Erwartungen damit übertroffen wurden.

„Die Sommerschule ist ein ergänzender Unterricht und zielt in besonderem Maß auf die Deutschförderung ab. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe (VS, MS und AHS-Unterstufe) und hier besonders außerordentliche Schülerinnen und Schüler. Die Teilnahme ist kostenfrei und grundsätzlich freiwillig. Sie wird aber von uns dringend empfohlen, da es eine einmalige und gute Chance ist, Versäumtes nachzuholen“, so Teschl-Hofmeister und Heuras.

Die Sommerschule des Bundes ergänzt das Ferienbetreuungsangebot des Landes Niederösterreich optimal. So stellt Niederösterreich den Gemeinden bei der Ferienbetreuung zusätzliche Unterstützung in der Höhe von insgesamt rund 4,5 Millionen Euro für die Organisation von Betreuungsangeboten zur Verfügung.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse