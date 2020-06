„IM ZENTRUM“: Republik im Krisenmodus – Türkis-Grün auf dem Prüfstand

Am 28. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit einem halben Jahr ist die türkis-grüne Regierung im Amt. Die meiste Zeit davon war sie wegen der Corona-Pandemie mit Krisenmanagement beschäftigt. Mit einem Lockdown konnten die Infektionszahlen niedrig gehalten werden, der Preis dafür war aber hoch: Es gibt eine Rekord-Arbeitslosigkeit und eine schwere Rezession. Auch wenn die Regierung mit millionenschweren Hilfsprogrammen der Wirtschaft unter die Arme greift, ist die Kritik der Opposition an der Krisenpolitik heftig. Welche Lehren ziehen Regierung und Opposition aus dem Krisenmanagement? Was hätte besser laufen können in den vergangenen Monaten? Welche Rezepte hat die Politik bei einer möglichen zweiten Welle? Wie soll sie reagieren, wenn Infektionszahlen regional rasant steigen? Wie können Arbeitslosigkeit und Wirtschaftseinbruch wirksam bekämpft werden? Und wie sehr lenkt die Corona-Pandemie ab von brisanten innenpolitischen Themen wie zum Beispiel der Aufarbeitung der Ibiza-Krise im parlamentarischen Untersuchungsausschuss?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 28. Juni 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Karl Nehammer

Innenminister, ÖVP

Rudolf Anschober

Gesundheits- und Sozialminister, Die Grünen

Pamela Rendi-Wagner

Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, SPÖ

Manfred Haimbuchner

stv. Landeshauptmann OÖ und stv. Parteiobmann, FPÖ

Gerald Loacker

stv. Klubobmann, Sprecher für Gesundheit und Soziales, NEOS

