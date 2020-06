Grüne Wiener Bezirksorganisationen unterstützen Initiative „Sichere Häfen“ der „Seebrücke Wien“

Anträge zur Unterstützung der Seenotrettung und Aufnahme von Geflüchteten eingebracht

Wien (OTS) - Als die ersten Bezirke Österreichs wollen zahlreiche Grüne Bezirksorganisationen in Wien (Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Meidling und Penzing) die Bezirke zu „Sicheren Häfen“ für Geflüchtete erklären und die Initiative „Seebrücke Wien“ unterstützen. Die Forderungen der Seebrücke beinhalten das Schaffen von sicheren Fluchtwegen und ein Ende der EU-Abschottungspolitik, damit Menschen nicht mehr auf lebensgefährlichen Routen fliehen müssen. Dazu wird eine Unterstützung der zivilen Seenotrettung am Mittelmeer eingefordert und die Bereitschaft, Geflüchtete in den Bezirken aufzunehmen, signalisiert. In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Neubau wurde der Resolutionsantrag der Grünen mit Stimmen der SPÖ und teilweise der NEOS angenommen. „Wir haben Platz. Wir sind bereit, Menschen auf der Flucht im Bezirk aufzunehmen und unterzubringen. Die Neubauer*innen haben das schon 2015 bewiesen und ich bin sicher, sie würden das heute wieder tun“, so Markus Reiter, Grüner Bezirksvorsteher in Neubau.



Um langfristiges Ankommen in den Bezirken und Gemeinden zu ermöglichen, braucht es, wie die Initiative „Sichere Häfen“ fordert, menschenwürdige Versorgung der Geflüchteten. Das bedeutet Wohnen, medizinische Versorgung und Bildung aber auch gesellschaftliche Teilhabe. In Mariahilf wurde der Kontakt zwischen Bezirksvorstehung und Seebrücke Wien bereits hergestellt. Ein Runder Tisch mit Vertreter*innen des Bündnisses, den Grünen und der SPÖ soll folgen. In Meidling und Penzing folgt ein entsprechender Antrag in der nächsten Sitzung im Herbst. Im 8. Bezirk wird der Resolutionsantrag am 6. Juli durch die Grünen Josefstadt eingebracht. „Wir stellen uns gegen alle Abschiebungen, die oft Folter und Tod bedeuten. Wir stehen für eine solidarische Josefstadt und ein Wien für alle“, so Lena Köhler, Bezirksrätin der Grünen Josefstadt.



138 deutsche Kommunen und Städte, Landkreise und Gemeinden in Deutschland haben sich bereits dem kommunalen Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ angeschlossen. Die Grünen Bezirksorganisationen in Wien möchten dies nun auch nach Österreich tragen und fordern alle auf, sich zu beteiligen.

