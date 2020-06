ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert „Festivalsommer Neusiedler See“ aus dem Schloss Esterházy

Außerdem: „zeit.geschichte“-Doppel mit „Österreich II“, „Kabarett im Turm“ mit Markus Hauptmann & Martin Mader, Harry Prünster im „Berggespräch“

Wien (OTS) - Um wirtschaftliche Aufschwünge und politische Rückschläge in der Nachkriegszeit, die Sehnsucht nach Superhelden, unerschütterliches Lehrpersonal und einen burgenländischen Festivalsommer der Extraklasse kreist das Programm am Wochenende in ORF III Kultur und Information. So setzt am Samstag, dem 27. Juni 2020, die „zeit.geschichte“ Hugo Portischs und Sepp Riffs Dokumentarreihe „Österreich II“ mit zwei weiteren Folgen fort. Am Sonntag, dem 28. Juni, steht der burgenländische Festivalsommer im Rampenlicht: Die ORF-III-Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ lädt gemeinsam mit den Festivalbühnen des Burgenlands ins Schloss Esterházy zu einem glanzvollen Kulturereignis, bei dem Musik und Theater aufeinandertreffen.

Samstag, 27. Juni

Den Programmtag eröffnet die erste Ausgabe der „Wiener Vorlesung“ im Jahr 2020: Die Sendung beschäftigt sich mit der Frage, „Wer braucht Superhelden? Heldenbilder im Wandel der Zeit“ (9.00 Uhr). Zu Gast ist Philosophin Lisz Hirn, die sich in ihrem neuesten Buch mit der Sehnsucht nach Superhelden und starken Persönlichkeiten befasst. Am Nachmittag steht eine neue Ausgabe der Gesprächsreihe „Berggespräche“ mit „Harry Prünster in Schwaz“ (15.55 Uhr) auf dem Programm.

Ab 20.15 Uhr befasst sich die „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich II“ mit den Entwicklungen Österreichs und Europas in den frühen Jahren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die erste Folge „Wetterleuchten“ befasst sich mit den wirtschaftlichen Höhenflügen der Zweiten Republik, während in „Gewitter“ (21.45 Uhr) die politischen Wirren der Nachbarländer im Fokus stehen.

Markus Hauptmann und Martin Mader präsentieren danach in einer neuen Folge von „Kabarett im Turm“ ihr Programm „Ein echter Lehrer geht nicht unter“ (23.25 Uhr) – über den Grundoptimismus von Lehrkörpern, Ozonlöcher und die Partystadt Dornbirn.

Sonntag, 28. Juni

Mit einer neuen Ausgabe der Medienkunstreihe „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“ startet ORF III um 8.50 Uhr am Sonntag. ORF III zeigt die letzte Ausgabe von Elisa Roses und Gary Danners „Digital Art Diary“, das sich angesichts der Corona-Krise mit aktuellen Fragen rund um den Kulturbetrieb auseinandersetzt.

Im Hauptabend geht die von ORF III Kultur und Information initiierte Reihe „Wir spielen für Österreich“ in die nächste Runde: In Zusammenarbeit mit den rund um den Neusiedler See angesiedelten Festivalbühnen – der Oper im Steinbruch St. Margarethen, den Seefestspielen Mörbisch, dem Liszt Festival in Raiding, den Schloss-Spielen Kobersdorf und dem Herbstgold-Festival in Eisenstadt – präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ den „Festivalsommer Neusiedler See“ (20.15 Uhr) aus dem Haydnsaal im burgenländischen Schloss Esterházy. Das für seine unvergleichliche Bühnenenergie und sein harmonisches Zusammenspiel bekannte Janoska Ensemble mixt Melodien von Cole Porter und Ludwig van Beethoven. Mit ihnen tritt außerdem Martina Serafin auf, die kommendes Jahr die Titelpartie der Turandot in Puccinis gleichnamiger Oper in St. Margarethen singen wird. Der neue künstlerische Leiter des Herbstgold Festivals, Julian Rachlin, spielt Beethoven und Tenorstar Yusif Eyvazof gibt Puccinis „Nessun dorma“ zum Besten. Außerdem tritt Ana Maria Labin auf, die vergangenen Sommer als Pamina in der St. Margarethner „Zauberflöte“ begeisterte.

Zuspielungen von den Seefestspielen Mörbisch, den Schloss-Spielen Kobersdorf und dem Listz Festival Raiding komplettieren das Programm:

Die junge Sopranistin Julia Koci interpretiert mit dem österreichischen Tenor Paul Schweinester u. a. Lieder aus Bernsteins „West Side Story“, die Brüder Eduard und Johannes Kutrowatz musizieren Jazz-Melodien auf zwei Klavieren und die Schauspieler Wolfgang Böck und Wolf Bachofner geben eine Szene aus Nestroys „Der Zerrissene“ zum Besten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at