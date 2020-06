VOR: Ermäßigte Mobilität für Studierende auch im Sommer 2020

Günstige Mobilität für Studierende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien/ Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Wien/NÖ/BGLD. Für die über 350.000 Studentinnen und Studenten an öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen verlängert sich das aktuelle Semester CoVid-bedingt über die sonst vorlesungsfreien Sommermonate Juli, August und September. Um eine günstige Mobilität für die Studierenden zu ermöglichen, gelten heuer die bestehenden VOR-Angebote auch in den Sommermonaten: Das Wiener Semesterticket kann bis 30. September verwendet werden, für Studierende aus Niederösterreich und dem Burgenland werden ermäßigte Monatskarten in den Sommermonaten Juli und August angeboten.

Die ermäßigten VOR-Tickets sind an allen gewohnten Verkaufsstellen, wie z. B. im VOR ServiceCenter am Wiener Westbahnhof, an Ticketautomaten in Bahnhöfen oder bei LenkerInnen aller VOR Regionalbusse erhältlich. Die bequemste und sicherste Art des Ticketerwerbs ist über den VOR Online Ticketshop shop.vor.at und die VOR AnachB App möglich, hier sind die Tickets auch gegen Verlust gesichert. Ein VOR-Monatsticket für Studierende gilt für den jeweiligen Kalendermonat und darüber hinaus bis zum 2. des Folgemonats und erlaubt beliebig viele Fahrten mit allen Linien des VOR auf der entsprechenden Relation. Das attraktive Angebot der Monatskarte gilt für alle Studierende unter 26 Jahren, welche eine gültige ÖBB Vorteilscard Jugend oder einen Behindertenausweis mit > 70% sowie einen gültigen Studienausweis vorweisen können. Das Semesterticket der Wiener Linien für Studierende für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der Kernzone Wien wird bis inkl. 30. September 2020 verlängert. Die Studentinnen und Studenten in Wien ersparen sich somit den Kauf eines Ferienmonatstickets für Juli, August und auch für den September.

