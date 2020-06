Aviso: 2.7.2020, 9:30 Uhr: Foto-/Drehtermin: Caritas eröffnet Notausgabestelle in Laa/Thaya (NÖ)

Armutsbetroffene Menschen können ab sofort Lebensmittel und Kinderkleidung abholen. Zusätzlich bietet eine kostenlose Beratung Perspektiven in finanziellen Notlagen.

Laa/Thaya (OTS) - In Laa an der Thaya wird jetzt die Hilfe für armutsbetroffene Menschen erweitert. Seit über 10 Jahren gibt es hier bereits das gemeinnützige Projekt LaaDe. Freiwillige der Pfarre Laa geben haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung an Bedürftige aus. Nun wird das Angebot mit dem Caritas Projekt Le+O (Lebensmittel und Orientierung) erweitert und durch individuelle Beratung Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Armutsbetroffene Menschen werden von MitarbeiterInnen von Le+O kostenlos bei akuter finanzieller Not beraten und bei der Suche nach zuständigen Behörden und Ämtern unterstützt. Dadurch werden Perspektiven auf einen Ausstieg aus der Armutsspirale geboten, die sich für viele Menschen in den letzten Monaten durch die Coronakrise noch verschlimmert hat.

„Es sind alleinerziehende Mütter, Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten, Familien mit vielen Kindern und Menschen, die plötzlich und unerwartet ihren Job verloren haben, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Viele von ihnen stehen vor leeren Kühlschränken und wissen nicht, an wen sie sich wenden können, wenn sie die nächste Miete nicht bezahlen können. Hier helfen wir gemeinsam künftig doppelt: Mit Lebensmitteln, aber auch mit Beratung“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien.

Dass die Hilfe nun durch die Kooperation mit Le+O ausgeweitet wird, freut auch Veronika Makawey, die LaaDe mitgegründet hat: „Seit vielen Jahren bemühen wir uns bei der LaaDe armutsbetroffenen Menschen zu helfen. Trotz der unermüdlichen Unterstützung der Pfarre sind wir in letzter Zeit öfters an unsere Grenzen gestoßen. Umso mehr freuen wir uns, dass durch die Zusammenarbeit mit Le+O unser Angebot in der Region ausgedehnt wird.“ Noch etwas ist neu: Betreut wird Le+O LaaDe von MitarbeiterInnen und KlientInnen der Caritas-Tagestätte Laa für Menschen mit Behinderung. An drei Tagen pro Woche (Di, Mi & Fr 9.30 Uhr – 14.30 Uhr) ist Le+O LaaDe geöffnet.

