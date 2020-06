Wochenend-Tipp: Monatsmarkt im Lainzer Tiergarten!

Natur erleben, schmecken und genießen

Wien (OTS) - Am Sonntag, 28. Juni 2020 findet wieder der Monatsmarkt mit einer vielfältigen Auswahl an saisonalen Produkten im Lainzer Tiergarten statt! Von Mai bis Oktober bietet sich den Besucherinnen und Besuchern des populären Naherholungsgebietes an jedem letzten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, die Vorratskammer und den Kühlschrank mit frischen Köstlichkeiten aus der Region Wienerwald aufzufüllen. Natur, Erholung und Einkauf lassen sich somit hervorragend mit einem Spaziergang vereinen. Der Monatsmarkt des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien offeriert regional und nachhaltig produzierte Produkte:

saisonale Obst- und Gemüsesorten

Schaf- und Schafmilchprodukte

Wildspezialitäten

Honigspezialitäten

Marmeladen & Fruchtaufstriche

Kernöl

Säfte

Edelbrände

handwerklich gebrautes Bier

Seifen handgefertigt und in Bio-Qualität

Die Marktstände befinden sich direkt gegenüber des beliebten Waldkinderspielplatzes und des idyllisch eingebetteten Hohenauer Teiches in der „Hauptallee“ im Hermesvillapark.

Monatsmarkt im Lainzer Tiergarten

von Mai bis Oktober

jeden letzten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr

Lainzer Tiergarten, 13., Lainzer Tor

Erreichbarkeit: Autobuslinie 55A, Station Lainzer Tor

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

Email: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

www.wald.wien.at