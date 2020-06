„Heimat Fremde Heimat“ über Jugendarbeitslosigkeit, digitales Lernen zum Thema Umwelt und Achtsamkeits-Meditation

Am 28. Juni um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 28. Juni 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Jugendarbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenzahlen haben in Österreich einen Höchststand erreicht. Besonders junge Menschen mit Migrationshintergrund sind stark davon betroffen. Seit dem Lockdown suchen etwa 55.000 Menschen unter 25 Jahren eine Arbeit bzw. Lehrstelle. Viele Werkstätten haben zu und so versucht das AMS, nun vermehrt Jugendliche in überbetrieblichen Lehren unterzubringen. Ein Beitrag von Ajda Sticker und Mehmet Akbal.

Digitales Lernen – Die Umweltfrage

In der dritten Folge des „Heimat Fremde Heimat“-Schulprojekts „Digitales Lernen“ widmen sich Schüler/innen mit Migrationsbiografie der Umweltfrage. Für die Online-Zeitung, die im Herbst publiziert wird, macht die junge Afroösterreicherin Mirjam Helminger ihr erstes Interview – und das gleich mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Eine Schülerin mit brasilianischem Migrationshintergrund beschäftigt sich gemeinsam mit ihrer Klasse mit dem Amazonas. Per Skype-Interview fragt Angelina Gregorčić bei ihrer Familie in Brasilien nach, wie es dort um die Indigenen, den Regenwald und Corona bestellt ist. Eine Serie von Sabina Zwitter.

Achtsamkeitstraining – Das Universum in einer Rosine

Kann das genaue Betrachten und Erforschen einer Rosine den Geist entspannen und den inneren Druck in uns reduzieren? Ja, sagen Gesundheitsfachleute weltweit und empfehlen diese Art der Achtsamkeits-Meditation (engl. Mindfulness) als Anti-Stress-Mittel. „Die Top-Manager/innen der Welt meditieren täglich, um mit dem Alltag und Krisen besser umgehen zu können“, erzählt Mindfulness-Coachin Martina Esberger-Chowdhury. Für die „Heimat Fremde Heimat“-Entspannungsserie hat Čedomira Schlapper Tipps für Achtsamkeits-Übungen zum Nachmachen eingeholt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at