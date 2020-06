Korrektur AVISO: Dauerausstellung Maximilian1 geht in die nächste Phase - Preview

„Mummereien“ ergänzen Ausstellung - Neue App eröffnet virtuelle Ausstellungsebene - Freitag 3.Juli um 09:00 Uhr

Innsbruck (OTS/BMDW) - Die im Rahmen des Maximilianjahres 2019 von der Burghauptmannschaft Österreich neu eingerichtete Dauerausstellung „Maximilian1“ in der Hofburg Innsbruck geht in die nächste Phase. Die multimedial inszenierte und mit dramaturgischen Elementen ausgestattete Ausstellung, die nicht nur der Person Kaiser Maximilian I. sondern auch technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit gewidmet ist, wird ab Juli 2020 um einen Ausstellungsraum erweitert. Dieser setzt sich mit dem Thema „Mummereien“ (Maskeraden) auseinander, die als begleitendes Ereignis zu den Turnieren veranstaltet wurden. Dabei führten sie auf sehr subtile Weise den Anwesenden politische und militärische Ambitionen des Kaisers vor Augen. Im Zuge der vorbereitenden Forschungsarbeiten konnten einige dieser „Mummereien“ an den Innsbrucker Hof verortet werden.

Neben dieser räumlichen Erweiterung gibt es ab Juli auch ein weiteres digitales Highlight. Mittels einer eigens für die Ausstellung entwickelten App wird es den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, eine zusätzliche virtuelle Ausstellungsebene zu erleben. Durch bildgesteuerte Aktivierung werden Hintergrundinformationen zu ausgewähltem Ausstellungsmobiliar und ausgestellten Objekten geladen sowie digitale Ausstellungskomponenten präsentiert. Die App ist kostenfrei, wird für iOS- und Android-Geräte entwickelt und wird in den entsprechenden App-Stores zum Download verfügbar sein.

Die nächste größere Sonderausstellung, welche die Dauerausstellung „Maximilian1“ ergänzt und neue Facetten aus der Zeit Kaiser Maximilian I. beleuchtet, ist für Mai 2021 in Vorbereitung.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz zur Erweiterung der Dauerausstellung „Maximilian1“ mit anschließender Preview-Führung

Datum: Freitag, 03. Juli 2020; 09:00 Uhr

Ort: Hofburg Innsbruck, Café Sacher, Rennweg 1, 6020 Innsbruck

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Sollten Sie an Film- und Fotomöglichkeiten interessiert sein, ersuchen wir um vorherige Kontaktaufnahme.

