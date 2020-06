Gemeindebau: 1 Jahr nach Explosion lädt Wohnbaustadträtin Gaal die MieterInnen zu einem Informationsabend

Neuer Gemeindebau mit 33 Wohnungen mit Balkonen und Fassadenbegrünung ganz im Zeichen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Vor genau einem Jahr, am 26. Juni 2019, kam es an der Ecke Preßgasse/Schäffergasse im 4. Bezirk zu einer verheerenden Explosion. Zwei Menschen verloren ihr Leben, 15 wurden teilweise schwer verletzt und in Folge mussten die Wohnungen aller BewohnerInnen abgetragen werden. Der Schaden war so groß, dass es keine Alternative zu einem Neubau der Wohnanlage gab.

"Einem Jahr nach diesem tragischen Unglück sind meine Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich möchte mich auch noch einmal bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die sich in diesen schweren Stunden vorbildlichst und mit vollem Einsatz der Situation angenommen haben. Und ich begrüße es sehr, dass die Pläne für den neuen Gemeindebau, in dem die alten Bewohner ein neues Zuhause finden können, nun schon so weit gediehen sind", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Die Planung des neuen Gemeindebaus ist mittlerweile abgeschlossen. Die MieterInnen werden heute, Freitag, bei einer Veranstaltung im Beisein von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal über das Projekt umfassend informiert. BewohnerInnen, die zurückkehren wollen, erhalten ihre alten Mietverträge.

Licht, Luft, Sonne und Klimaschutz – neue Maßstäbe in der Preßgasse

Der neue Gemeindebau in der Preßgasse hat auch hinsichtlich des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit viel zu bieten: Das Erscheinungsbild des Neubaus ist von einer vertikalen Fassadenbegrünung geprägt, die durch ein automatisiertes Gießsystem bewässert wird. Eine ressourcenschonende Energieversorgung ist durch eine Luft-Wasserwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage am Dach gewährleistet. Diese versorgen neben der zentralen Warmwasseraufbereitung auch die Fußbodenheizung bzw. Fußbodentemperierung in den Wohnungen.

Hochbeete zum Garteln, Konditorei von Wien Work

„Der Neubau wird 33 hochwertig ausgeführte, barrierefreie Wohnungen umfassen, die alle über Freiflächen verfügen. Zurückgesetzte Balkone und Außenjalousien werden für Beschattung sorgen“, sagt Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser.

Auf insgesamt acht Geschoßen gibt es eine Gesamtwohnfläche von knapp 2.000 m2. Mit einer Konditorei von Wien Work findet auch ein gemeinnütziges Unternehmen Einzug im Erdgeschoß.

Die allgemeinen Bereiche des Gemeindebaus verfügen über eine moderne LED-Beleuchtung samt Bewegungsmelder, auch eine Zentralwaschküche ist geplant. Zusätzlich vorgesehen sind Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwägen und Gehhilfen. Im Innenhof sind ein Kleinkinderspielplatz und Hochbeete zum gemeinsamen Garteln geplant.

Zusätzlich wird eine zweigeschossige Tiefgarage mit 20 KFZ-Stellplätzen errichtet. Allen BewohnerInnen wurde das Recht eingeräumt, nach der Fertigstellung 2023 in die Preßgasse zurückzukehren. Die restlichen Wohnungen werden an Personen mit Wiener-Wohn-Ticket vergeben. (Schluss)



