NEOS Wien/Wiederkehr: Schulkinder werden von der Stadt Wien im Stich gelassen!

Christoph Wiederkehr: "Leidtragende der nicht nachvollziehbaren Personalkürzungen im Lehrerbereich sind die Wiener Schulkinder!“

Wien (OTS) -

Zahlreiche Schuldirektor_innen der Stadt wandten sich in den letzten Wochen an NEOS Klubobmann Christoph Wiederkehr.

Einerseits weil die Planung der Direktor_innen für das kommende Schuljahr auf eine große Probe gestellt wurde, denn normalerweise werden die Stundenkontingente für ihre Lehrer_innen Mitte Mai den Schuldirektor_innen für rechtzeitige Planung übermittelt. Dass dies heuer erst zwei Wochen vor Schulschluss passiert ist, ist sowohl für Schulleiter_innen, als auch für Lehrer_innen untragbar. Manche Standorte haben bis heute keine Kontingente für Personalressourcen für das kommende Schuljahr erhalten.

Andererseits wurden von der Bildungsdirektion Wien auch personelle Kürzungen in den Schulen vorgenommen, was insbesondere in Brennpunktschulen zu unhaltbaren Zuständen führen wird.

„Die Pandemie hat die Schwachstellen unseres Bildungssystems gnadenlos aufgezeigt. Schon vor Corona konnten 4 von 10 Pflichtschülern nicht sinnerfassend Lesen und Rechnen. Die Kürzung von Lehrerposten wird die ohnehin schon vorhandenen Probleme noch weiter verschärfen!“ sagt NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr.

Neos Wien hat daher einen Maßnahmenkatalog im Bildungsbereich vorgelegt.

„Jetzt Personalkürzungen vorzunehmen ist der bildungspolitische Super-GAU, der nicht nur zu Lasten von Lehrer_innen, sondern letztendlich auch der Schüler_innen gehen wird! Das Gegenteil ist das Gebot der Stunde. Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Neben ausreichend Lehrer_innen braucht es daher auch eine personelle Aufstockung an Sozialarbeiter_innen in den Schulen, eine Digitaloffensive und vor allem kleinere Schulklassen!, so Wiederkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Manfred Kling

06644662221

manfred.kling @ neos.eu

wien.neos.eu