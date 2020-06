LexisNexis verleiht Kodex Stipendien an beste Jus-StudentInnen

6 StudentInnen aus dem Bereich Rechtswissenschaften haben jeweils ein LexisNexis Kodex Stipendium in Höhe von 500€ für herausragende Prüfungsleistungen erhalten.

Wien (OTS) - Die Stipendien wurden von LexisNexis Geschäftsführerin Susanne Mortimore sowie Prof. Werner Doralt und Dr. Veronika Doralt Corona-sicher per Videokonferenz verliehen.

LexisNexis CEO Susanne Mortimore gratulierte den talentierten GewinnerInnen: „ Es ist eine Herausforderung das Stipendium zu erhalten. Wir wollen fordern und fördern und stellen ganz bewusst sehr hohe Ansprüche. Alle Ausgezeichneten, haben diese Ansprüche exzellent erfüllt und somit ein Ausrufezeichen für die Qualität einer heranwachsenden JuristInnen-Generation gesetzt. “

Prof. Werner Doralt, der Gründer der Gesetzessammlung: “ Auf die Qualität und Aktualität der Kodex-Bände kann man sich seit Jahren verlassen, und so ist auch das Stipendium nicht nur eine monetäre Belohnung, sondern auch eine Referenz bei Bewerbungsgesprächen. "

Die Stipendien wurden vom Verlag LexisNexis zum 40-Jahre Jubiläum der Kodex-Reihe initiiert. Die Erfolgsgeschichte der allseits bekannten, gelben Kodex-Gesetzesbände spricht für den stetig steigenden Bedarf an JuristInnen. Dazu Dr. Veronika Doralt, die Mitherausgeberin: „ Seit unglaublichen 40 Jahren ist der Kodex nicht mehr wegzudenken, und wir arbeiten weiterhin intensiv daran, in Österreich das Recht zugänglicher zu machen “. Dafür werden von LexisNexis Kodex-Stipendien für herausragende Prüfungsleistungen an Jus-Studenten und Jus-Studentinnen vergeben.

Kodex Stipendium Kodex Stipendium: zur Aufzeichnung

