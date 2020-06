EINLADUNG: Fototermin von ÖVP und JVP Wien zur rot-grünen „Pop-up-Politik“

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zu einem Fototermin von ÖVP und JVP Wien



zur rot-grünen „Pop-up-Politik“

Die rot-grüne Stadtpolitik in Wien wird von kurzfristigen und kurzsichtigen „Pop-up-Maßnahmen“ dominiert – sowohl in der Verkehrspolitik als auch in der Wirtschafts- und Budgetpolitik der Stadt. Im Vorfeld der Debatte zum Rechnungsabschluss 2019 im Wiener Gemeinderat veranschaulichen wir im Rahmen eines Fototermins die „Pop-up-Politik“ der rot-grünen Stadtregierung.



Teilnehmer:

- Stadtrat Markus Wölbitsch

- Klubobfrau Elisabeth Olischar

- Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner

- JVP-Landesobmann NR Nico Marchetti

- Vertreterinnen und Vertreter der ÖVP und JVP Wien



Zeit: Montag, 29. Juni 2020, 8:30 Uhr

Ort: Gegenüber dem Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

