Bundeskanzler Sebastian Kurz live bei den "Sommergesprächen" auf PULS 4 und PULS 24 am Montag um 20:15 Uhr

Sebastian Kurz ist live zu Gast bei Corinna Milborn. Direkt danach folgt weine Analyse durch die ChefredakteurInnen-Runde Klaus Herrmann, Rainer Nowak, Eva Linsinger und Barbara Toth.

Wien (OTS) - Zum großen Finale der ersten Sommergespräche im österreichischen TV begrüßt Infochefin Corinna Milborn Bundeskanzler Sebastian Kurz im PULS 24 NEWS Studio.



In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. PULS 4 und PULS 24 präsentieren die ersten "Sommergespräche" im österreichischen TV. Geplant sind Krisengespräche in Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit: viele Fragen, viele Entscheidungen, eine ungewisse Zukunft.



Die Gesundheitskrise scheint vorerst abgewendet, aber die Wirtschaftskrise steht bevor. Welche Wege führen in eine gute Zukunft? Welche Maßnahmen müssen jetzt gesetzt werden, um die Zukunft der ÖsterreicherInnen zu sichern? Welche Vision eines 'Österreichs nach Corona' haben die Parteichefs?



20:15 Uhr: Das Sommergespräch mit Sebastian Kurz - Wege aus der Krise

Am Montag, den 29. Juni live im TV, in der kostenlosen Zappn App und auf puls24.at



Direkt nach den "Sommergesprächen" um 21:20 Uhr analysiert eine ChefredakteurInnen-Runde das Sommergespräch live im Studio: Rainer Nowak (Die Presse), Klaus Herrmann (Kronenzeitung), Eva Linsinger (Profil), Barbara Toth (Falter).



