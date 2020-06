BWT Corades: Die erste BWT-Händedesinfektion mit den Vorteilen kosmetischer Hautpflege

Das neue Händedesinfektionsgel aus europäischer Produktion von BWT wirkt auch gegen Influenza- und Corona-Viren.

Die Pandemie nimmt in vielerlei Hinsicht Einfluss auf unser tägliches Leben; der Hände-Hygiene kommt dabei ein hoher Stellenwert zu. ‚BWT Corades‘ bietet nicht nur ein Höchstmaß an Schutz gegen Keime, es liefert zudem die Annehmlichkeiten einer feuchtigkeitsspendenden Hautpflege. Mit dem pflegenden Desinfektionsgel bietet BWT eine gleichermaßen schützende wie pflegende Alternative zu bisherigen Händedesinfektionsmitteln, die auch gegen hochinfektiöse Influenza- und Corona-Viren wirkt Lutz Hübner, COO und Geschäftsführer von BWT

Mondsee (OTS/LCG) - Einmal mehr stellt BWT seine Expertise zu den seit Jahrzehnten kommunizierten Werten Sicherheit, Hygiene und Gesundheit unter Beweis und bereichert den Markt der herkömmlichen Desinfektionsmittel mit dem neuen Händedesinfektionsgel „BWT Corades“. Es beseitigt nicht nur sicher Keime, sondern schützt und pflegt mit Panthenol Provitamin B5 zugleich die Haut. „BWT Corades“ wirkt zu 99,99 Prozent gegen Krankheitserreger – einschließlich Influenza- und Corona-Viren. Der angenehme Geruch erinnert an eine frische Meeresbrise und macht das Desinfektionsgel auch bei häufiger Anwendung zum erfrischenden Genuss.

„Die Pandemie nimmt in vielerlei Hinsicht Einfluss auf unser tägliches Leben; der Hände-Hygiene kommt dabei ein hoher Stellenwert zu. ‚BWT Corades‘ bietet nicht nur ein Höchstmaß an Schutz gegen Keime, es liefert zudem die Annehmlichkeiten einer feuchtigkeitsspendenden Hautpflege. Mit dem pflegenden Desinfektionsgel bietet BWT eine gleichermaßen schützende wie pflegende Alternative zu bisherigen Händedesinfektionsmitteln, die auch gegen hochinfektiöse Influenza- und Corona-Viren wirkt“ , unterstreicht Lutz Hübner, COO und Geschäftsführer von BWT.

Wirksamer Schutz bei einfachster Anwendung

Ohne Verwendung von Wasser oder Seife ist BWT Corades direkt anwendbar, ein Nachspülen ist nicht erforderlich. Für maximalen Schutz lässt man drei Milliliter des Gels nach dem Verreiben in den Händen 30 Sekunden lang einwirken. Ein Austrocknen der Haut ist auch bei wiederholter Anwendung nicht zu befürchten: Der in Medizin und Kosmetik etablierte Wirkstoff Panthenol Provitamin B5 erhöht das Feuchtigkeitsvermögen der Haut und schützt ihre Elastizität nachhaltig. Im praktischen 50-Milliliter-Flakon wird „BWT Corades“ zum praktischen Begleiter für unterwegs. Der 300-Milliliter-Pumpspender zum Aufstellen lässt sich bei Bedarf mittels Wandhalterung fix montieren und sorgt so am Arbeitsplatz, in Freizeitstätten, Schulen und öffentlichen Gebäuden oder in Empfangsbereichen für sicheren Schutz und Pflege.

Das neue „BWT Corades“-Desinfektionsgel ist im Online-Shop als 300-Milliliter-Pumpspender in der Vorteilspackung mit vier Stück zu insgesamt 40 Euro erhältlich. Den praktischen 50-Milliliter-Flakon für unterwegs gibt es ebenfalls als Vorteilspackung mit zehn Flakons für insgesamt 40 Euro. Weitere Details auf https://www.bwt.com/shop.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

BWT AG

Daniela Milles

Tel.: +43 6232 5011-1197

daniela.milles @ bwt-group.com



leisure communications

Dorothee Ahluwalia

Tel.: +43 664 8563005

dahluwalia @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse