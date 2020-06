Bundespräsident Van der Bellen zum Tod von Botschafter Wolte: Ein Leben für die europäische Integration

Wien (OTS) - „Mit Wolfgang Wolte verliert Österreich einen begeisterten Boschafter des europäischen Gedankens. Er hat sich mit vollem Elan für die europäische Integration und das Friedensprojekt Europa eingesetzt. Als diplomatischer Vertreter unseres Landes in Brüssel in den Beitrittsjahren hat er den Weg Österreichs in die damalige EG tatkräftig unterstützt und dort Pionierarbeit geleistet. Unser Mitgefühl gehört seiner Familien und seinen Angehörigen“, spricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Anteilnahme aus.

