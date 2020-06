bz launcht neues Nachhaltigkeits-Magazin

„Träum dein Wien – Das Magazin“ erscheint im Herbst

Wien (OTS) - Die bz-Wiener Bezirkszeitung veröffentlicht künftig zweimal im Jahr ein spannendes, informatives und echt wienerisches Magazin rund um das Thema Nachhaltigkeit. „Mit unserem neuen ‚Träum dein Wien – Das Magazin‘ bieten wir eine Mischung aus aktuellen Berichten über neue, innovative Lösungen, Porträts von Menschen und Unternehmen aus Wien, die sich für die Umwelt einsetzen, sowie praktischen Tipps und Tricks dazu, wie man selbst ein Stück weit umweltbewusster leben kann“, freut sich Chefredakteurin Nikki Gretz-Blanckenstein.

„Träum dein Wien – Das Magazin“ erscheint erstmals am 16. September 2020 kostenlos als Beilage der bz-Wiener Bezirkszeitung in einer Auflage von 560.000 Stück. „Wien ist eine wunderschöne Stadt. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es so bleibt. ,Träum dein Wien‘ ist ein kleiner Beitrag dazu“, so bz-Geschäftsführer Gerhard Riedler.

Die bz-Wiener Bezirkszeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 126 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner BezirksRundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at, grazer.at und kregionalmedien.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der MINI-MED-Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt, gesund.at und minimed.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

