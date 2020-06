Sozialausschuss – Muchitsch: Regierung muss endlich Maßnahmen gegen steigende Armut treffen

Wien (OTS/SK) - „Minister Anschober hat im heutigen Sozialausschuss bestätigt, dass die Armut in Österreich stark ansteigt und sich die Armutswelle auch zusätzlich auf andere Personengruppen, die bisher nicht davon betroffen waren, ausbreitet. Das sehen wir auch daran, dass in den Bundesländern die Anträge auf ‚Hilfen in besonderen Lebenslagen‘ massiv ansteigen. Da hilft eine Einmalzahlung gar nichts, es gehört schnellstens das Arbeitslosengeld erhöht und es müssen endlich Beschäftigungsprogramme hochgefahren werden, um die Menschen wieder in Jobs zu bringen und ihnen eine neue Perspektive zu geben“, fordert SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Rande des heutigen Sozialausschusses. ****

Entsetzt zeigt sich Muchitsch darüber, dass die Bundesregierung keine einzige Maßnahme gegen die dramatische Lage bei den Jugendlichen und den fehlenden Lehrstellen vorweisen kann. „Tun Sie doch endlich etwas für diese jungen Menschen und ihre Zukunft. Wie können Sie da nur zuschauen? Man kann doch nicht so blauäugig sein und glauben, dass sich das von selber regelt. Wenn bis zu 8.000 Lehrstellen fehlen, muss der Staat eingreifen“, fordert Muchitsch.

„Wir bieten jederzeit unsere Zusammenarbeit an, die SPÖ hat Konzepte gegen die Lehrstellenkrise parat. Man kann diese schlimme Situation für die jungen Leute in den Griff bekommen, man muss nur wollen. Geben Sie sich einen Ruck und lassen Sie die zukünftige Generation nicht im Stich. Denn das betrifft uns alle“, so Muchitsch. (Schluss) bj/sl

