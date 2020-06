Kühberger: Gemeinsame Petition mit dem steirischen Almwirtschaftsverein zur Entnahme von Problemwölfen vorgesehen

Unterstützung kommt auch von den steirischen Abg. Corinna Scharzenberger, Karl Schmidhofer, Ernst Gödl und Christoph Stark

Wien (OTS) - Laut Almwirtschaftsverein sind in der Steiermark bis Mitte Juni 2020 trotz der kurzen Auftriebszeit schon 21 Schafsrisse und ein gerissenes Kalb nachgewiesen. "Schon seit mehreren Wochen berichten Bauern aus der Region über Alarmsignale bei ihren Weidetieren. Diese sind verängstigt, unruhig und auch gegenüber ihren Besitzern ungewohnt scheu; egal ob es sich um Rinder oder Schafe handelt. Wer einmal eine Herde in Panik gesehen hat, weiß, welche Schäden entstehen können. Da ist ein immenser Aufwand notwendig, um die Tiere wieder einigermaßen zu beruhigen", beschreibt der Mauterner Bürgermeister und Landwirt Abg. Andreas Kühberger die Situation in seiner Region. Er bereitet daher mit dem Almwirtschaftsverein eine Petition zur Entnahme von Problemwölfen vor.

Elf Kalbinnen seien zuletzt in einer anderen Alm in der Region aus ungeklärter Ursache in Panik geraten und abgestürzt. "Schon die derzeitige Situation ist für unsere Almbauern nicht tragbar. Wenn es so weitergeht, haben wir bald aufrüttelnde Bilder wie in Tirol, wo die Bauern ihre Tiere schon zu Beginn der Almsaison wieder abtreiben müssen. Auch die Tatsache, dass offenbar kürzlich eine neuerliche Wolfs-Attacke in der Nähe eines Wanderweges passierte, ist für mich als sechsfacher Familienvater ein weiterer Grund zur Besorgnis." Diesmal sei das Opfer eine bereits 300 Kilogramm schwere Kalbin auf einer Alm in der Gemeinde Trofaiach im Bezirk Leoben gewesen.

Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Wildbiologen seien Attacken auf Menschen in Zukunft zwar unwahrscheinlich, könnten aber auch nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Um für eine Lösung im Sinne unserer Bauern zu sorgen, haben Kühberger und der steirische Almwirtschaftsverein eine Petition vorbereitet, die von den steirischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Corinna Scharzenberger, Karl Schmidhofer, Ernst Gödl und Christoph Stark unterstützt wird.

"Die Zukunft unserer Almbewirtschaftung ist in Gefahr. Mit dieser Petition möchten wir ein Signal der Unterstützung für unsere Almbauern setzen. Es muss in Zukunft möglich sein, dass sie ihre Herden aktiv schützen können. Außerdem muss der Schutzstatus des Wolfes gesenkt und die Entnahme von Problemwölfen ermöglicht werden", fasst Kühberger wichtige Punkte der Initiative zusammen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at