Moosbrugger: Wirtschaft und Landwirtschaft - gemeinsam Regionen stärken

Landwirtschaftskammer Österreich gratuliert Harald Mahrer zu seiner Wiederwahl

Wien (OTS) - Präsident Harald Mahrer wurde heute vom Wirtschaftsparlament der WKO für weitere fünf Jahre in seiner Funktion bestätigt. "Ich darf ihm dazu im Namen der österreichischen Bäuerinnen und Bauern ganz herzlich gratulieren und alles Gute wünschen. Gerade jetzt in der Zeit nach der Corona-Pandemie steht in Wirtschaft und Gesellschaft Zusammenhalt an allererster Stelle, gilt es doch, rasch und erfolgreich die regionalen Betriebe wieder stark zu machen, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Bevölkerung großen Wert auf regionale Herkunft legt. Hier gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Wirtschaft und Landwirtschaft, und wir freuen uns, wenn wir diesen für unser Land sehr positiven Weg auch in den nächsten Jahren gemeinsam gehen können", gratulierte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Mahrer, zu dessen Wiederwahl.

Konstruktives Miteinander

"Landwirtschaft, Verarbeitungswirtschaft und Handel bilden mit den vor- und nachgelagerten Unternehmen ein breites Netzwerk in den Regionen, das nicht nur die Ernährung der Österreicherinnen und Österreicher, sondern auch Wertschöpfung und rund 500.000 Arbeitsplätze sichert. Die heimische Agrar- und Lebensmittelwirtschaft ist ein bedeutender Faktor der Volkswirtschaft und wird, wie die Corona-Zeit bewiesen hat, von der Bevölkerung hoch eingeschätzt. Landwirtschaft und Wirtschaft eint aber nicht nur der Ernährungsbereich, sondern auch andere Wirtschaftszweige, wie die nachhaltige Energie oder die Bioökonomie. Diesen Weg in die Zukunft wollen beide Bereiche im konstruktiven Miteinander meistern", so Moosbrugger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Österreich

Dr. Josef Siffert

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel.-Nr.: 01/53441-8521

E-Mail: j.siffert @ lk-oe.at

www.lko.at