Bundesliga live am Wochenende im ORF: Austria – St. Pölten und LASK – Wolfsberg

Am 27. und 28. Juni, ab 16.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die 30. Runde der Bundesliga live in ORF 1: Am Samstag, dem 27. Juni 2020, ab 16.45 Uhr steht aus der Qualifikationsgruppe das Spiel Austria – St. Pölten auf dem Programm. Kommentator ist Michael Roscher, für die Analysen sorgen Christian Diendorfer und Herbert Prohaska. Weiter geht es am Sonntag, dem 28. Juni, ebenfalls ab 16.45 Uhr in ORF 1 mit der Meistergruppe und LASK – Wolfsberg. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek und Helge Payer. Die Highlights der anderen Spiele stehen am Samstag und Sonntag jeweils um 19.00 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Aus der 2. Liga zeigt ORF SPORT + gleich drei Live-Spiele. Bereits am Freitag, dem 26. Juni, ist um 20.15 Uhr Ried gegen Blau Weiß Linz (Kommentator Michael Bacher) zu sehen, am Samstag, dem 27. Juni, um 14.55 Uhr FAC Wien – Young Violets (Kommentator: Daniel Warmuth) und ebenfalls am Samstag, dem 27. Juni, um 20.15 Uhr Lafnitz – Wacker Innsbruck (Kommentator: Rainer Liebich).

Die ORF-Übertragungen der Bundesliga-Spiele sind via Live-Stream zu sehen. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights.

