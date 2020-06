Erneut ein wachstumsstarkes Geschäftsjahr bei KEBA

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahrzehnt

Geschäftsergebnis Geschäftsjahr 2019/2020

Die KEBA Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjah (April 2019 - März 2020) ein Umsatzwachstum von 304 M€ auf 373,5 M€. Mit einem Umsatzsprung von 70 M€ und einem Umsatzwachstum von 23 % erreicht die KEBA Gruppe zum wiederholten Male den höchsten Umsatz in ihrer Geschichte. Betrachtet auf die letzten fünf Jahre beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum 14,5 % (CAGR). Im Umsatz von 373,5 M€ ist die seit Ende Dezember 2018 zur KEBA Gruppe gehörenden KEBA Industrial Automation Germany Gruppe (vormals LTI Motion) enthalten. Der internationale Geschäftsanteil liegt unverändert hoch bei rund 88 %. In die EU (ohne Österreich) wurden rund 66 % und nach Asien 16 % geliefert. Für ein Technologieunternehmen wie KEBA hat Forschung und Entwicklung eine zentrale Bedeutung. Dementsprechend investiert die KEBA Gruppe jährlich einen maßgeblichen Anteil ihres Umsatzes in die Forschung und Entwicklung (F&E). Der Aufwand für F&E stieg im letzten Jahr von knapp 50 M€ auf 62 M€. Der Mitarbeiterstand der KEBA Gruppe blieb mit 1732 Mitarbeitern auf gleichbleibendem Niveau.

Die letzten Wochen unter volatilen Rahmenbedingungen

Als unmittelbare Reaktion auf die sich zuspitzende Situation in China installierte KEBA bereits im Jänner eine Corona Task Force mit dem Ziel, die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen sowie die Produktion und den Kundensupport aufrechtzuerhalten. Dank umfassender und frühzeitiger Maßnahmen sowie des großen Engagements der Mitarbeiter ist es gelungen, während des Shut Downs an allen Produktionsstandorten durchgängig zu produzieren und zu liefern. Nur in China war der Betrieb aufgrund der Anordnung durch die lokale Regierung für drei Wochen unterbrochen. In der aktuellen Situation ohne internationale Reisetätigkeit profitiert die KEBA von ihren weltweiten Niederlassungen. Direkt bei den Kunden vor Ort agieren kompetente Teams selbstständig. Zusätzlich nutzt das Unternehmen eine Reihe an digitalen Möglichkeiten, um mit seinen Kunden und Partnern im Dialog zu bleiben. Die Supply Chain entsprechend aufrecht zu erhalten war über mehrere Wochen aufgrund der in vielen Ländern verhängten Transport- und Bewegungsbeschränkungen sowie so mancher Werksschließung im Zulieferbereich eine große Herausforderung und bedurfte einiges an Anstrengungen. Trotzdem ist es KEBA gelungen, allen Verpflichtungen nachzukommen und ihre Kunden kontinuierlich zu beliefern. Alleine in Österreich waren über 500 Mitarbeiter über mehrere Wochen im Homeoffice. Aktuell befindet sich seit Mai rund ein Drittel der Belegschaft in Österreich in Kurzarbeit.

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat KEBA ihren Umsatz von 92 M€ auf 373,5 M€ vervierfacht. Das durchschnittliche jährliche Wachstum betrug in den letzten 10 Jahren rund 15 % (CAGR).Der Mitarbeiterstand wuchs um ziemlich genau 1000 Mitarbeiter. Ermöglicht wurde das Wachstum durch konsequente Investitionen in Forschung und Entwicklung und den daraus resultierenden Produkten und Lösungen. Über all die Jahre wurde immer kräftig in die Forschung und Entwicklung investiert, wie die F&E Quote von durchschnittlich 17 % zeigt. Zusätzlich wurde das neue Geschäftsfeld Energieautomation aufgebaut. Der Anteil des internationalen Geschäftsanteils stieg von gut 80 % auf ein Niveau von rund 88 %.

Ausblick

Vieles ist davon abhängig, wie die Märkte nach dem Shut Down wieder in Schwung kommen. Wichtig ist, dass der Konsum wieder anspringt und in Folge die Investitionsfreudigkeit in der Industrie wieder steigt. Als Unsicherheitsfaktor schwingt mit, dass keiner genau weiß, wie sich in Europa bzw. weltweit das Thema Corona entwickelt und welche Auswirkungen dies wiederum haben wird.

