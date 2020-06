Erfolgreich abgeschlossen! ÖHV gratuliert Absolventinnen & Absolventen der AKA

21 Führungskräfte feierten den erfolgreichen Abschluss der 23. Abteilungsleiterakademie im Krallerhof in Leogang.

Wien (OTS) - Gerade in schwierigen Zeiten ist es noch wichtiger in die Ausbildung seiner Mitarbeiter zu investieren: „Jeder Betrieb kann sich glücklich schätzen so engagierte und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie euch zu haben“ gratulieren Brigitta Brunner, ÖHV-Campus-Chefin und Christiane Guritzer, Leiterin der Abteilungsleiterakademie. Die Teilnehmer sind sich alle einig: „Die AKA zeigt, dass man im Leben niemals auslernt. Man kommt top motiviert in den eigenen Betrieb zurück und kann das Erlernte sofort umsetzen. Wir haben nicht nur beruflich profitiert, sondern konnten auch viel für unser privates Leben mitnehmen.“ Nicht zu vergessen: Der Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, der vor allem in den letzten Monaten sehr groß war. Gemeinsam meisterte man die ungewisse Zeit besser, der Grundsein für ein lebenslanges Netzwerk in der Branche wurde gelegt.

21 Absolventen bei der 23. AKA

Marlene Blamauer NATURHOTEL SCHLOSS KASSEGG

Mukaddes Dagci BOUTIQUE HOTEL HAUSER

Klarissza Ellmers JUFA HOTELS ÖSTERREICH GMBH

Angela Grabner ROMANTIKHOTEL IM WEISSEN RÖSSL

Benedikt Gurtner HOTEL SCHANI SALON

Sarah Juffinger

Adam Lamprecht JUFA HOTELS ÖSTERREICH GMBH

Daniela Landl CHALETS COBURG SCHLADMING

Marina Nenning HOTEL GASTHOF ZUM LÖWEN***

Nicolai Padotzke HOTEL KRONE IN AU

Christian Prack HOTEL ALPENROSE

Anna Rapcsak ALL INCLUSIVE HOTEL LOHMANN

Julia Sallegger HOTEL PANORAMA ROYAL

Bernhard Sänger SPA RESORT THERME GEINBERG

Jasmina Schmitt

Ann-Sophie Scholz ÖSTERREICHISCHE HOTELIERVEREINIGUNG

Laura Schonger LEADING FAMILY HOTEL & RESORT ALPENROSE

Romy Schöser ROMANTIKHOTEL DER WIESENHOF

Petra Wastian JUFA HOTEL GITSCHTAL LANDERLEBNIS

Janine Zangl ST. MARTINS THERME & LODGE

Jasmin Zimmermann HOTEL RIGELE ROYAL

Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:

Arbeiten im Team

Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft

Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung

Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)

Grundlagen Budgetierung und Controlling

Housekeeping Management und Prozesse

Beschwerdemanagement

Aktiv Verkaufen

Service Management



Anmeldung für die nächste AKA läuft

Modul 1

Di., 10. bis Fr., 13. November 2020

Ort wird noch bekanntgegeben



Modul 2

Frühjahr 2021



Modul 3 & Prüfung

Frühjahr 2021





Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-29 oder per E-Mail an christiane.guritzer@oehv.at und online unter www.oehv.at/aka.





ÖHV-Campus

Seit über fünfundzwanzig Jahren ist die ÖHV der kompetente Partner der Hotellerie für Weiterbildung. Neben Praktikerseminaren bietet der ÖHV Campus mit der Abteilungsleiterakademie, Unternehmerakademie und Lehrgängen zur Online Marketing, Preisgestaltung & Vertrieb, F&B Management und SPA Management den entscheidenden Wissensvorsprung durch aktuelle Themen und Praxiswissen für alle Bereiche und auf allen Ebenen. Im November 2020 gibt es auch erstmals eine praxisorientierte Akademie für Lehrlingsausbilder.

