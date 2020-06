ORF III am Freitag: „So ein Theater“ mit drei Aufzeichnungen aus dem ORF-Zentrum

„Der Unverbesserliche“, „Tapetenwechsel“ und „Die Orchesterprobe“ u. a. mit Ossy Kolmann, Helma Gautier, Peter Fröhlich, Alfred Böhm und Elfriede Ott

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 26. Juni 2020, präsentiert „So ein Theater“ drei Aufzeichnungen aus dem ORF-Zentrum und ist ab sofort wöchentlich immer freitags in ORF III Kultur und Information zu sehen. Eröffnet wird der Abend mit „Der Unverbesserliche“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1977 mit Ossy Kolmann in der Hauptrolle. Anton (Ossy Kolmann), der „Unverbesserliche“, lebt vergnügt in den Tag hinein. Als eines Tages seine Kleider am Donauufer gefunden werden, glauben alle, dass er sich wegen finanzieller Sorgen etwas angetan hat. Dabei war er nur zur Ausnüchterung baden gegangen. Wie es sich für einen Glückspilz gehört, lösen sich jedoch alle Probleme in Luft auf. Unter der Regie von Jochen Bauer brillieren neben Ossy Kolmann Alma Seidler und Lotte Ledl.

Einen „Tapetenwechsel“ gibt es um 21.35 Uhr mit Helma Gautier, Peter Fröhlich und Stefan Fleming. Als der Tapezierer erwartet wird, flüchtet Paul (Peter Fröhlich) auf Dienstreise und überlässt seine Frau Susanne (Helma Gautier) dem Schicksal. Doch der Handwerker, der im Speisezimmer die Tapeten wechseln soll, sorgt auch noch für einen seelischen Tapetenwechsel – bei der Hausfrau. Aufgezeichnet wurde „Tapetenwechsel“ 1985 unter der Regie von Jochen Bauer.

Das kurzweilige Witze-Feuerwerk „Die Orchesterprobe“ mit Alfred Böhm, Elfriede Ott und Hilde Rom steht schließlich um 23.20 Uhr auf dem Programm. Bei der Aufzeichnung 1979 führte Peter Dörre Regie.

