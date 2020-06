Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 26.6.: „Die Schwächsten im Fokus“

Wien (OTS) - Caritas-Präsident Michael Landau spricht mit Volker Obermayr über die Folgen von COVID-19 – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 5. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Das Corona-Virus treibt Österreich zumindest heuer in eine tiefe Rezession. Derzeit sind an die 1,3 Millionen Menschen arbeitslos oder in Kurzarbeit. Viele Unternehmen, gerade im Dienstleistungsbereich, müssen zusperren oder kämpfen um das wirtschaftliche Überleben. Mit dem Lockdown vor drei Monaten war die Caritas besonders gefordert – sei es in ihren Betreuungseinrichtungen oder bei der Versorgung von Menschen in Not. In „Saldo“ spricht Michael Landau, Präsident von Caritas-Österreich und -Europa, über die sozialen Folgen der Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Er fordert mehr Mittel für den Arbeitsmarkt, eine Solidaritätsmilliarde für die Schwächsten und bei all den Hilfsmaßnahmen die ökonomische, ökologische sowie soziale Wirkung mitzudenken.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at