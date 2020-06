„Seitenblicke Spezial – Sommerfrische“ ab 26. Juni, freitags um 21.50 Uhr in ORF 2

Auftaktfolge mit der Region rund um den Wilden Kaiser

Wien (OTS) - Prominente Gäste, einheimische Urgesteine und einzigartige Landschaften – ab 26. Juni 2020 ist die ORF-Gesellschaftsredaktion unterwegs in ganz Österreich, präsentiert in „Seitenblicke Spezial – Sommerfrische“ jeweils freitags um 21.50 Uhr in ORF 2 die schönsten Urlaubsziele des Landes und zeigt, wo die Stars und Sternchen am liebsten ihren Sommer verbringen.

Den Auftakt macht die Region rund um den Wilden Kaiser, wo sich seit Jahrzehnten nicht nur zahlreiche Prominente wie DJ Ötzi, Franz Beckenbauer, Verona Pooth oder Arnold Schwarzenegger, sondern auch die weltberühmten Lipizzaner wohlfühlen. Die Gegend lädt ein zum Wandern, Reiten, Spazierengehen, oder einfach nur die Landschaft Genießen. Abgerundet wird die Sendung mit Anekdoten der Stangl-Wirtsleute und der ÖSV-Stars Stephanie Venier und Otmar Striedinger, die ebenso wie Topmodel Monica Meier-Ivancan ihre Tiroler Lieblingsplatzerl zeigen.

Neben den Spezialausgaben gehen die „Seitenblicke“ auch wochentags um 18.20 Uhr in ORF 2 auf „Sommerfrische“ in Österreich.

