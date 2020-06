SodaStream Pride-Kampagne „For the Love of Tomorrow“:

Wassersprudlerhersteller macht sich mit limitierter Flaschen-Sonderedition für LGBTIQ-Gemeinschaft stark.

Gerade in Krisenzeiten will SodaStream Unterstützung zeigen

Pride-Aktionen und Feiern bedingungsloser Liebe haben langjährige Tradition

Kompletter Erlös der Special-Kits in Regenbogenfarben geht an ILGA World



Sich auch in schwierigen Zeiten für eine bessere Welt einsetzen: Mit seiner limitierten Flaschenedition „For the Love of Tomorrow“ möchte SodaStream, der weltweit führende Wassersprudlerhersteller und Teil der PepsiCo, gerade in der aktuellen Krisenzeit seine Unterstützung für gleichgeschlechtliche und bedingungslose Liebe zeigen. Im Rahmen seiner traditionellen Pride-Kampagne bringt SodaStream deshalb jetzt eine limitierte Auflage des „For the Love of Tomorrow“-Kits mit verschiedenen wiederverwendbaren Produkten heraus, deren gesamter Erlös gespendet wird. Das Kit enthält eine spülmaschinenfeste 0,5-Liter-Flasche, einen Stoffbeutel und einen Strohhalm aus Metall – alles in den charakteristischen Regenbogenfarben und mit der wichtigen Pride-Botschaft versehen, die SodaStream damit, trotz der Themendominanz von COVID-19, in den Vordergrund rücken möchte.

Mit dem Kauf des Sets setzen sich die Verbraucher gleich in zweierlei Hinsicht für etwas Gutes ein: Zum einen unterstützen sie die ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), die den gesamten Erlös der limitierten Kits erhält, zum anderen setzen sie sich für unseren Planeten ein, indem sie mit den wiederverwendbaren Produkten Einwegplastikmüll vermeiden. „Wir bei SodaStream sind stolz darauf, unsere Stimme zu erheben und unseren ‚Pride‘ zu feiern“, erklärt Rüdiger Koppelmann, General Manager SodaStream Österreich und Deutschland, „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die LGBTIQ-Gemeinschaft zu unterstützen, und in diesem Jahr, in dem alle öffentlichen Pride-Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, umso mehr. Unsere Mission ist es, unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen – für die Liebe von morgen.“

Pride-Kampagnen bei SodaStream Tradition

Schon lange unterstützt SodaStream die Pride-Bewegung und ihre starken Botschaften für mehr Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe in der Gesellschaft. Die Kampagne im vergangenen Jahr wurde beispielsweise von einem sehr emotionalen Video begleitet, in dem gleichgeschlechtliche Paare im Laufe der Zeit dargestellt wurden sowie die Message „What if we never had to hide“. Star des Videos war eine starke, transsexuelle Frau aus dem Beduinendorf Rahat in Israel, wo sich auch die Hauptproduktionsstätte von SodaStream befindet. Zusammen mit ILGA World nahm SodaStream 2019 zudem mit einem eigenen Festwagen bzw. einer eigenen Gracht an der letzten Amsterdam Pride-Parade teil, die auch unter dem Motto stand, das Kanalwasser von Müll zu befreien.

Verschiedene Produkte mit wichtiger Message

Das „For the Love of Tomorrow“-Kit von 2020 enthält drei praktische und im Alltag vielfach eingesetzte Produkte, die alle wiederverwendet werden können und damit einen Teil zum Umweltschutz beitragen: die neueste spülmaschinenfeste 0,5-Liter-Flasche von SodaStream, eine Tragetasche aus Stoff und einen Strohhalm aus Metall – alles in den typischen, knalligen Pride-Regenbogenfarben. Das Kit selbst wurde aus recyceltem Karton hergestellt. Die Sets sind in limitierter Auflage für je 19,99 Euro über den SodaStream Onlineshop erhältlich.

Über Sodastream

SodaStream® ist eine Marke der SodaStream Österreich GmbH mit Sitz in Leopoldsdorf, Österreich. Sie gehört zur internationalen SodaStream Gruppe. Neben Österreich vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Jährlich werden mit SodaStream alleine in Österreich und Deutschland über 1 Milliarden Liter Trinkwasser zuhause aufgesprudelt. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.



Weitere Informationen finden Sie unter www.Sodastream.at und

http://www.facebook.com/SodastreamOesterreich.



