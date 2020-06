Nina Horowitz’ „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ präsentiert – ab 6. Juli in ORF 2

Zehn neue Folgen mit 54 Porträts partnersuchender Singles und Bilanzepisode im Oktober

Wien (OTS) - Sommerzeit ist „Liebesg’schichten“-Zeit: Auch heuer versorgt der ORF seine Zuseherinnen und Zuseher mit neuen Folgen des Kultformats, das sich seit 1997 zum veritablen Publikumshit entwickelt hat. Am 6. Juli 2020 wird die bereits 24. Saison eröffnet – erstmals mit Nina Horowitz, die nach dem Ableben von Elizabeth T. Spira im Vorjahr die Reihe als Interviewerin und Gestalterin übernommen hat. Auch die neue Staffel begleitet wieder Menschen aus ganz Österreich auf der Suche nach dem großen Lebensglück. Auf dem bewährten Sendeplatz – wöchentlich am Montag, um 20.15 Uhr in ORF 2 – stehen insgesamt zehn neue Folgen mit 54 Porträts interessanter Singles und einer abschließenden Bilanzepisode im Oktober auf dem Programm. Mit der gestrigen Präsentation am Mittwoch, dem 24. Juni 2020, auf dem DDSG-Schiff „MS Blue Danube“ starteten die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in Anwesenheit von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, dem neuen Produzenten Kurt J. Mrkwicka (TALK-TV), Nina Horowitz und ihrem Team sowie einigen der neuen Kandidatinnen und Kandidaten in eine neue Ära.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner:

„Wenn eine Sendung das Prädikat Kultformat verdient hat, dann sind es die ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘. Nina Horowitz ist eine Vollblutjournalistin und Filmemacherin. Sie schafft den Bravourakt, das Besondere des Formats weiterzuführen und gleichzeitig ihre eigene Handschrift umzusetzen und so Menschen auf der Suche nach ihrem Liebesglück behutsam und mit Respekt zu entdecken und zu begleiten. Mein inniger Dank gilt allen, die zum Teil unter erschwerten Produktionsbedingungen diese 24. Staffel umgesetzt haben.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer:

„Das Erbe der unvergleichlichen Toni Spira anzutreten ist einerseits herausfordernd, andererseits die unglaubliche Chance, ein österreichisches Kultur- und Allgemeingut in ein neues Zeitalter zu führen. Nina Horowitz und ihr Team machen sich auf diese Reise und ich bin überzeugt – viele werden sie begleiten.“

Nina Horowitz: „Was könnte es Schöneres geben?“

„Ein Sommer ohne ‚Liebesg’schichten‘ ist kein Sommer. Ich bin deshalb sehr froh, dass ich das Kultformat weiterführen darf. Ins Leben von Menschen einzutauchen und vertrauensvolle, spannende, manchmal auch traurige, rührende oder lustige Gespräche führen zu können, was könnte es Schöneres geben?“, sagt Neo-„Kupplerin“ Horowitz.

Ihren profunden, seriösen wie humorvollen journalistischen Zugang auf Augenhöhe mit Protagonistinnen und Protagonisten hat die leidenschaftliche ORF-Dokumentaristin schon in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren thematisch facettenreichen „Am Schauplatz“-Reportagen bewiesen. Für die „Am Schauplatz“-Reihe „Voller Dreck“ über Menschen, die sich schmutzig machen, weil sie anderer Leute Mist wegräumen und damit das Land am Laufen halten, wurde die 1977 geborene Wienerin 2017 mit dem „Dr. Karl Renner Publizistikpreis“ und dem Journalistenpreis WINFRA ausgezeichnet. Trotz großer Produktionsunterbrechung aufgrund der Covid-19-Pandemie sind Horowitz und ihr engagiertes Team von TALK-TV bereits kurz vor Start der neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison nahezu fertig mit den Dreharbeiten. „Wer sich die neue Staffel anschaut, kann sich auf 54 Singles aus ganz Österreich freuen, die alle ganz unterschiedlich sind. Aber etwas haben sie gemeinsam: Sie suchen viel, sie suchen die Liebe“, so Horowitz.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen der neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dakapo-Termine gibt es mittwochs um 12.10 Uhr in ORF 2 bzw. ab 11. Juli immer samstags um 12.15 Uhr in 3sat.

Weitere Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

