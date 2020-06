Die „Millionenshow“ am 27. Juni in doppelter Länge

Neue Ausgabe des Erfolgsquiz mit Armin Assinger

Wien (OTS) - Welchen Joker hätten sie denn gerne? Am Samstag, dem 27. Juni 2020, eröffnet Armin Assinger um 20.15 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe seiner „Millionenshow“. Dann versuchen acht Kandidatinnen und Kandidaten, den Sprung in die Mitte zu schaffen, mit viel Wissen, Risikobereitschaft und gezieltem Einsatz ihrer Joker 15 Fragen zu beantworten und bis zu eine Million Euro zu erspielen. Die Sendung wurde unter Einhaltung der Corona-Präventionsbestimmungen ohne Publikum aufgezeichnet. Anstelle des Publikumsjokers können sich die Kandidatinnen und Kandidaten beim „Begleitpersonen“-Joker Unterstützung bei jener Person holen, die mit ihnen zur Aufzeichnung gereist ist.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der „Millionenshow“ am 27. Juni:

Mit dabei sind: David Fehringer aus Wiener Neustadt in Niederösterreich, Uschi Kroiss-Gollhammer aus Vöcklabruck in Oberösterreich, Reinhard Müllner aus Wien, Reinhard Hörschläger aus Andorf in Oberösterreich, Regina Schweighofer aus Wien, Andreas Reichhold aus Thalsdorf in Kärnten, Nicole Riegler aus Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich und John Chalmers aus Wien.

