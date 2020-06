Wechsel an der Spitze von GrECo

Christian Oppl wechselt in den Aufsichtsrat – Christoph Repolust wechselt das Ressort – Andreas Schmitt neuer Vorstand

Wien (OTS) - (Wien/GrECo) – Bei Österreichs größtem Risiko- und Versicherungsmanager GrECo International AG gibt es mit

1. Juli 2020 eine Änderung an der Führungsspitze. Mag. Dr. Christian Oppl, Vorstand für Sales & Account Management, wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Ressort übernimmt Akad. Vkfm. Christoph Repolust, der bisher das Vorstandsressort Risiko- und Versicherungstechnik leitete. Neu im Vorstandsteam ist Dipl.Bw. Andreas Schmitt, der ab Juli das Ressort Risiko- und Versicherungstechnik verantwortet.

Christian Oppl leitete ab 2011 den Bereich Sales & Marketing Coordination der gesamten GrECo Gruppe, bevor er vor drei Jahren in den Vorstand der GrECo International AG wechselte. Seine Expertise bleibt dem Unternehmen erhalten, da er ab 1. Juli den Aufsichtsrat verstärkt. „Ich werde auch in meiner neuen Aufgabe, weiterhin für Kontinuität sorgen und unseren Klienten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, kündigt der hochkarätige Versicherungsmanager, der über ein internationales Netzwerk und universitären Background verfügt, an.

Christoph Repolust startete 2011 bei GrECo als Regional Manager für die Steiermark und übernahm 2016 das Vorstandsressort Risiko- und Versicherungstechnik. Auch er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung am Versicherungsmarkt. „Dieser Vorstandswechsel ist ein geplanter Schritt in der organisatorischen Entwicklung der GrECo International AG, um die Schwungkraft unseres Erfolges und unser Wachstum aufrecht zu erhalten“, so Repolust.

Andreas Schmitt, Neuzugang im GrECo Vorstand, ist ein Versicherungsprofi mit umfassendem Know-how. Er war in den vergangenen 20 Jahren in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen der Versicherungsbranche tätig, davon 17 Jahre im Industrieversicherungsgeschäft, das er zuletzt bei der Allianz verantwortete. Nach dem Abschluss seiner universitären Ausbildung startete Schmitt seine Karriere in Deutschland. Mittlerweile ist er seit 10 Jahren in Österreich tätig. Schmitt: „Ich freue mich sehr auf GrECo und die Zusammenarbeit mit den Klienten, Partnern und Kollegen. Gerade in der jetzigen Wirtschaftslage ist der gemeinsame Risikodialog von entscheidender Bedeutung, um auch weiterhin für unsere Klienten tragfähige und innovative Lösungen zu finden.“

Das neue GrECo Vorstandsteam

Ab 1. Juli 2020 setzt sich der Vorstand der GrECo International AG zusammen aus: Markus Schmidbauer, Finanzen und Administration, Christoph Repolust, Sales & Account Management und Andreas Schmitt, Risiko- und Versicherungstechnik.

Über GrECo

GrECo ist der führende österreichische Risiko- und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel und den öffentlichen Sektor und in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind ein zentrales Element der umfassenden Dienstleistung und ein großes Plus gegenüber anderen Maklern. Das unabhängige, familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter, davon rund 353 in Österreich.

