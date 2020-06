Die Grüne Radrettung ist wieder da!

Nach der Corona-Zwangspause gibt es über 40 Termine mit kostenlosem Fahrradservice

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass die erste Grüne Radrettung nach der Corona-Zwangspause im fahrradfreundlichen 2. Bezirk stattfindet“, sagt Uschi Lichtenegger, Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt. „Corona hat dem Radfahren in Wien einen noch nie dagewesen Schub verpasst. Wer mit dem Rad in der Stadt unterwegs ist, verbessert die Luft, schützt sich selbst und schützt die Umwelt und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Darum erweitern wir laufend die Radfahrinfrastruktur - wie zuletzt mit den Popup-Radwegen - und erhöhen die Verkehrssicherheit. Ich lade alle Radfahrer*innen, die ein kostenloses Fahrradservice brauchen, morgen Freitag um 16 Uhr zur Radrettung auf der Praterstraße zu kommen“, so die Bezirksvorsteherin.



Die Grüne Radrettung bietet seit 18 Jahren kostenlose Fahrradchecks an: Radmechaniker*innen aus der Wiener Fahrradszene überprüfen die Räder vor Ort, kontrollieren Schaltung, Bremsen und Verschleißteile und machen ein kleines Service und kleinere Reparaturen. Bei Bedarf wird auch ein Schlauch gewechselt oder nur ein Reifen aufgepumpt. Ein Check samt Service dauert 10 bis 15 Minuten. Anmeldung ist keine nötig. In den letzten 17 Jahren wurden an die 30.000 Räder kostenlos gewartet.

Im Frühling 2020 mussten 50 Radrettungen coronabedingt abgesagt werden. Jetzt geht es wieder los. Bis Anfang Oktober finden über 40 Radrettungen in ganz Wien statt. Selbstverständlich gelten auch bei der Radrettung die Corona-Regeln: Mindestens ein Meter Abstand, Hände desinfizieren.

Erster Radrettungstermin nach Corona:

Fr 26.6, 16-19:00, Praterstraße 33 (U1 Nestroyplatz)

Alle weiteren Termine unter www.radrettung.at





