Griass Di – das Sacher Salzburg ist zurück!

Umbau fast abgeschlossen: Mit einem großen Fest feiert das Hotel Sacher Salzburg am 27. Juni seine Wiedereröffnung auf der rundum erneuerten Terrasse an der Salzach.

Wien (OTS) - Über sechs Jahre lang wurde stetig modernisiert, umgebaut, aufgehübscht und renoviert. Nun, nach Fertigstellung von Terrasse und Lobby, erstrahlt das Hotel Sacher Salzburg in fast finalem, neuem Glanz – das muss gefeiert werden! Mit einem herzlichen „Griass di“ lädt das ehrwürdige Grand Hotel am 27.06. auf die Terrasse vor dem Sacher Grill. Zur Wiedereröffnung können die Besucher sich auf Live-Musik, hausgemachtes Sacher Eis und ganz persönliche 5*-Erlebnisse freuen.

„WELCOME BACK“ steht auf dem Banner, das seit einigen Wochen über dem Haupteingang des Hotel Sacher Salzburg in der Schwarzstraße flattert – freudig werden damit Gäste wie Mitarbeiter des Traditionshauses willkommen geheißen. Denn am 26.06. eröffnet das Hotel Sacher Salzburg nach rund dreimonatiger Pause endlich wieder seine Pforten! Coronabedingt mussten die Zimmer und Suiten seit Mitte März leer bleiben, außerdem wurden zuletzt noch Lobby und Terrasse renoviert – die nun in neuem Glanz erstrahlen. „In den vergangenen sechs Jahren haben wir das Haus einmal komplett runderneuert, vergangene Woche wurde der letzte Kran abgebaut – ein wahnsinnig schönes Gefühl!“, freut sich Hoteldirektorin Armie-Angélique Weinberger. Lediglich auf das Glanzstück namens „Sky Suite“ – einer luxuriösen Präsidentensuite mit Glasdach und einzigartigem Ausblick über die Stadt – müssen Weinberger und ihre Gäste noch ein wenig warten; das Projekt soll als finaler Part der Umbauarbeiten im August abgeschlossen sein.

Große Wiedereröffnungsfeier am 27. Juni

Die Freude über die Wiedereröffnung ist bei Weinberger und ihrem Team jedenfalls groß: „Ohne Menschen darin ist ein Hotel nur ein Haus – darum wollen wir unsere Wiedereröffnung gemeinsam mit Gästen, Freunden, Partnern und allen Mitarbeitern feiern!“ Auf der neuen Terrasse vor dem Sacher Grill heißt es am Samstag den 27. Juni „Griass Di – das Sacher Salzburg ist zurück“. Ab 12:00 Uhr wartet Sacher mit Livemusik von Richie Loidl, coolen Drinks und einem neuen Eiswagen auf. Der begeistert vor allem dem einzigartigen, hausgemachten „Original Sacher-Torten Eis“; einer zart-schmelzenden Komposition aus Marille und dunkler Schokolade – mit echten Original Sacher-Torten Stückchen! Wer mag, kann sich am 27. Juni außerdem bei einer Hausführung selbst ein Bild von den Neuerungen im Haus machen.

Sehen wir uns im Sacher Salzburg?

Über die Sacher Hotels

Luxus, kulinarischer Genuss und gelebte Familientradition: Sacher zählt mit seinen beiden Hotels in Wien und Salzburg, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie der einzigartigen Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und gehört den „Leading Hotels of the World“ an. 1876 eröffnete Eduard Sacher das erste Luxushaus in Wien, welches sich in den letzten eineinhalb Jahrhunderten zu jenem Qualitätsunternehmen entwickelte, das Sacher heute ist. Unter der liebevollen Obhut von Alexandra Winkler und ihrem Bruder Georg Gürtler, begeistern die Sacher Hotels heute tagtäglich Besucher aus aller Welt; gepflegte Tradition, kombiniert mit einer stetigen, behutsamen Modernisierung, sorgen für einzigartige Sacher Momente. Dazu noch ein Stück der Original Sacher-Torte genossen – Herz, was willst du mehr? www.sacher.com

