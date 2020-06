OTC Mirror Awards 2020 von IQVIA

Corona-bedingt wurden die Apotheken online um ihre Meinungen gebeten. Unter den Siegern der IQVIA OTC Mirror und Quality Awards sind bekannte Namen zu finden.

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem österreichischen Apothekerverband hat IQVIA auch 2020 die jährliche Apothekenumfrage über das Image der im OTC-Markt vertretenen Unternehmen durchgeführt. Die Empfehlung der Apotheken stellt einen wesentlichen Einflussfaktor für das Kaufverhalten bezüglich OTC-Produkten dar, weshalb die Meinung der ApothekerInnen und der Pharmazeutisch-Kaufmännischen AssistentInnen (PKA) essenziell ist.

In Reaktion auf die aktuelle Pandemie hat IQVIA die OTC-Mirror-Befragung heuer erstmalig zur Gänze online durchgeführt. Bereits seit 2011 wird der IQVIA OTC Mirror mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt, um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren stets gewährleisten zu können. Die insgesamt 413 ausgefüllten Fragebögen stammen aus 235 unterschiedlichen Apotheken in ganz Österreich. Der Teilnehmerkreis besteht gleichmäßig verteilt aus PKAs und ApothekerInnen, ebenso aus selbstständigen bzw. leitenden und angestellten ApothekerInnen.

Die OTC-Hersteller wurden durch die TeilnehmerInnen in sechs unterschiedlichen Kategorien bewertet: Gesamtzufriedenheit, Empfehlungsbereitschaft, Außendienst-Mitarbeiterinnen, Marketing, Werbung & Schulung, Geschäftsbeziehungen sowie Produkte & Innovation. Der IQVIA OTC Mirror Award basiert auf den Kriterien Gesamtzufriedenheit, Zufriedenheit mit der Qualität der Produkte, Empfehlungsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit dem Außendienst. Zusätzlich werden drei IQVIA Quality Awards in den Bereichen „Verbraucherinformationen in den Medien“, „Schulungsangebote“ sowie „Innovation des Jahres“ verliehen.

Wie schon im Vorjahr sicherte sich das österreichische Unternehmen Apomedica abermals den ersten Platz beim IQVIA OTC Mirror Award 2020. Auch auf dem zweiten und dritten Platz gab es keine Veränderungen: Den zweiten Rang erreicht das Unternehmen Bayer und auf Platz 3 findet sich die Firma Kwizda. Mag. Thomas Veitschegger, 1. Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbands, sagt: „Stolz sein dürfen die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Awards. Wer die Auszeichnung bekommt, hat exzellent gearbeitet und uns Apothekerinnen und Apotheker hervorragend serviciert.“

Alle drei IQVIA OTC Quality Awards gehen heuer erstmalig an Apomedica. Das Unternehmen erreicht in den Bereichen Verbraucherinformation in den Medien, Schulungsangebote sowie Innovation des Jahres mit dem Produkt „Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf akut“ Platz eins. Mag. Stefan Baumgartner, Geschäftsführer von IQVIA in Österreich, merkt an: „Noch nie gingen alle drei IQVIA OTC Quality Awards an dasselbe Unternehmen, gemeinsam mit dem ersten Rang im OTC Mirror Award. Ich gratuliere herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg.“

