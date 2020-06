Ein historischer Tag für Wiener Familien!

Kinderfreunde hocherfreut über Beschluss für kostenlose Ganztagsschule in Wien

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Wiener Gemeinderat die kostenlose verschränkte Ganztagsschule für Wiener Schüler und Schülerinnen beschlossen hat. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ist hier ein ganz großer Wurf gelungen, der nicht nur die Wiener Familien massiv finanziell entlastet, sondern vor allem bildungspolitisch richtungsweisend ist“, freut sich der Bundesvorsitzende der Kinderfreunde Christian Oxonitsch.



„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass es die verschränkte Schulform ist, die in Zukunft kostenlos angeboten wird, weil sie die pädagogisch wertvollste und sozial gerechteste ist. Pädagogisch wertvoll, weil sie das Kind mit all seinen Bedürfnissen und Interessen in den Mittelpunkt – Kinder lernen durch den Wechsel von Unterrichts-, Lern- und Freizeiteinheiten besser, kindgerechter und lustvoller. Sozial gerecht ist die verschränkte Ganztagsschule, weil sie all ihren SchülerInnen die gleichen Chancen der Freizeitgestaltung und Lernunterstützung bietet, unabhängig der sozialen, sprachlichen oder finanziellen Situation der Eltern. Somit ist die verschränkte Ganztagsschule ein wirksames Instrument für echte Bildungsgerechtigkeit“, erklärt Oxonitsch.

„Die Stadt Wien beweist mit der Einführung der kostenlosen Ganztagsschule jenen politischen Mut und Gestaltungswillen, den unser Schulsystem im ganzen Land so dringend brauchen würde. Wir können nur hoffen, dass andere Bundesländer, aber vor allem auch das Bildungsministerium dem Wiener Vorbild in Zukunft folgen werden. Die Schülerinnen und Schüler, die mehrheitlich in völlig veralteten Strukturen lernen müssen, würden es ihnen mit Sicherheit danken“, so Oxonitsch.

