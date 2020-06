Fünf neue Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems ab Juli

Krems (OTS) - Auf der Kunstmeile Krems öffnen die Kunsthalle Krems, das Karikaturmuseum Krems, die Landesgalerie Niederösterreich und das Forum Frohner nach einer mehrmonatigen Schließung aufgrund des Coronavirus mit 01.07.2020 wieder ihre Türen für Besucher/innen.

In der Landesgalerie Niederösterreich sind drei neue Ausstellungen zu sehen:

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Wachau als UNESCO-Weltkulturerbe-Region steht die große Schau „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“ auf dem Programm. 800 Werke, zum überwiegenden Teil Schätze aus den Landessammlungen Niederösterreich, werden in den nächsten 20 Monaten den berühmten Landstrich imposant in Szene setzen. Im 3. Obergeschoss zeigt der Künstler Michael Goldgruber seine Ausstellung „Traum.Land“. Mit kritischem Blick untersucht Goldgruber in seinen Foto- und Filmarbeiten, wie sich der Mensch seinen Kulturraum erschafft oder auch eine Landschaft als Wildnis definiert. Unter dem Titel „Schiele – Rainer – Kokoschka. Der Welt (m)eine Ordnung geben“ entfaltet sich im Untergeschoss bis 28.02.2021 die beeindruckende Sammlung von Ernst Ploil. Ausgehend von der Zeit um 1900 präsentiert die ca. 180 Werke umfassende Ausstellung Künstler/innen wie Egon Schiele, Arnulf Rainer, Oskar Kokoschka, Anton Romako, Maria Lassnig, Gerhard Richter oder Donald Judd.

Der Kunsthalle Krems ist es gelungen, die Ausstellung „Robin Rhode. Memory Is The Weapon“, die in Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg für den Frühling geplant war und noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte, bis 01.11.2020 zu verlängern. Der von der Street-Art-Ästhetik beeinflusste Künstler Robin Rhode thematisiert in seinen farbgewaltigen fotografischen Serien und digitalen Animationen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung.

Im Karikaturmuseum Krems kann nun endlich „Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke“ besucht werden. Der Ausflug in die bunte Welt des deutschen Comic-Klassikers von Rolf Kauka, der neben Mickey Mouse in den 1960/70er-Jahren der beliebteste Comic im deutschsprachigen Raum war, ist bis 21.02.2021 möglich.

Neue Ausstellungen:

Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes

Landesgalerie Niederösterreich

01.07.2020 – 06.03.2022

Michael Goldgruber. Traum.Land

Landesgalerie Niederösterreich

01.07.2020 – 18.10.2020

Schiele – Rainer – Kokoschka. Der Welt (m)eine Ordnung geben. Sammlung Ernst Ploil. Eine Auswahl

Landesgalerie Niederösterreich

01.07.2020 – 28.02.2021

Robin Rhode. Memory Is The Weapon

Kunsthalle Krems

01.07.2020 – 01.11.2020

Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke

Karikaturmuseum Krems

01.07.2020 – 21.02.2021



Weitere Ausstellungen:

Tu felix Austria… zeichne! 25 Jahre Österreich in der EU

Karikaturmuseum Krems

16.02.2020 – 31.01.2021

Angerer’s Nibelungenlied. Exkurs #4

Karikaturmuseum Krems

verlängert bis 04.10.2020

„Ich bin alles zugleich“ – Selbstdarstellung von Schiele bis heute

Landesgalerie Niederösterreich

26.05.2019 – 16.08.2020

Somewhere in the World. Afrikanisch-niederösterreichische Begegnungen

Forum Frohner

verlängert bis 30.08.2020

