Bekanntmachung des Ministeriums für Hajj und Umrah im Königreich Saudi Arabien

Riad/Wien (OTS) - Aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus COVID-19 in über 180 Ländern, welches bisher weltweit 7 Mio. Erkrankungen und fast eine halbe Million Todesopfer verursacht hat,

und im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen, die durch das saudiarabische Gesundheitsministerium angesichts der anhaltenden Gefahr des Virus, hoher Fallzahlen in den meisten Ländern der Welt – laut den Angaben internationaler Gesundheitsorganisationen, fehlender medikamentöser Behandlungs- bzw. Impfmöglichkeiten und des hohen Risikos, das von diesem, insbesondere bei Massenveranstaltungen ausgeht, bei denen die Einhaltung eines Mindestabstandes nicht zu gewährleisten sind,

hat das Königreich Saudi Arabien, dessen höchste Priorität es immer war, seinen Hajj- und Umrah-Pilgern die höchstmögliche Sicherheit und Schutz zu bieten und welches seit dem Ausbruch der Pandemie alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz dieser ergriff, beschlossen, zum Schutz der Gäste des Herren den Empfang von Hajj- und Umrah-Pilger aus dem Ausland vorläufig auszusetzen. Diese Entscheidung erhielt internationalen Zuspruch und wurde von internationalen Gesundheitsorganisationen als Maßnahme zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung der Pandemie begrüßt.

Angesichts der anhaltenden Ausbreitungsgefahr des Virus also, die insbesondere bei Menschenansammlungen besteht, sowie der Gefahr einer vermehrten internationalen Ausbreitung durch rückkehrende Pilger, beschränkt das Königreich die diesjährige Hajj (2020/1441 n.H.) auf eine begrenzte Anzahl an Pilger unterschiedlicher Nationalitäten, die in Saudi Arabien ansässig sind, um die nötigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, darunter Social Distancing, sowie den schariagemäßen Schutz von Leib und Leben gewährleisten zu können.

Die Regierung des Hüters der beiden geheiligten Stätten, welche sich Jahr für Jahr mit dem Dienst an Millionen von Hajj- und Umrah-Pilgern beehrt, betont, dass diese Entscheidung auf deren immerwährenden Bedachtsamkeit auf die Sicherheit der Besucher der beiden geheiligten Stätten bis zu ihrer Rückkehr in die Heimat gründet.

Möge Allah, der Allmächtige, alle Länder der Welt vor dieser Pandemie, und die gesamte Menschheit vor allem Übel schützen.

