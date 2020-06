FPÖ-Darmann: Öffnung der Fußballstadien erst nach Ende der Bundesliga-Saison ist Verhöhnung aller Sportfans!

Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie von Regierung unnötig gequält – Wirtschafts-, Tourismus- und Veranstaltungsland Kärnten vollständig öffnen und Sperrstunden-Schikane beenden

Klagenfurt (OTS) - Die nächste völlig weltfremde Entscheidung der Bundesregierung sieht der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann in der Bekanntgabe von Sportminister Vizekanzler Kogler, dass Fußball-Matches mit Fans ab 1. August wieder erlaubt werden. „Entweder weiß unser Sportminister nicht, dass in der aktuellen Bundesliga-Saison am 5. Juli das letzte Spiel stattfindet und in der Ersten Liga am 31. Juli. Oder er verhöhnt die hunderttausenden Fußball-Fans in Österreich bewusst. Beides ist eines Sportministers nicht würdig. Die FPÖ fordert weiter ein sofortiges Ende der Geisterspiele in der Bundesliga, nicht erst nach Ende der Saison. Unsere erfolgreichen Vereine und ihre treuen Fans haben sich diesen Fußball vor leeren Kulissen nicht verdient“, betont Darmann.

Das Ende der Maskenpflicht für Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie mit 1. Juli bezeichnet Darmann als viel zu spät. „Die Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie wurden unnötig von der Regierung schikaniert und gequält. Wir fordern seit Mai von der Bundesregierung die vollständige Öffnung des Wirtschafts-, Tourismus-und Veranstaltungslandes Kärnten ein. Kärnten hätte unter Einhaltung entsprechender Regeln hier schon längst einen eigenständigen Weg gehen können“, betont der FPÖ-Chef. Die Strategie der Regierung, jede Woche neue kleine Lockerungen zu präsentieren, sei ganz offensichtlich einzig dem Inszenierungswahn der ÖVP geschuldet.

„Jede kleine Lockerung bringt wieder eine Inszenierung mehr. Aber das nützt den hunderttausenden von den Maßnahmen der Regierung betroffenen Arbeitnehmern und Unternehmern rein gar nichts, denn sie wollen schon längst wieder ohne schikanöse Regeln aus Wien Einkommen und Wertschöpfung erzielen!“, so der FPÖ-Chef. Dafür müsse auch die Sperrstunden-Schikane in der Gastronomie beendet werden. „Wir brauchen wieder die normalen Öffnungszeiten in der Gastronomie!“

